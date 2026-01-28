川普有意提升關稅 韓國朝野政黨展開激烈攻防

快訊

中央社／ 首爾28日綜合外電報導

針對美國總統川普揚言提高對韓關稅至25%，韓國執政黨共同民主黨今天與在野黨國民力量進行激烈攻防，在野黨質疑與美談判結果是執政黨在自我吹捧，執政黨則回擊對方在扯後腿。

根據東亞日報今天報導，今天在國會的外交統一委員會全體會議上，針對美國有意提高關稅的問題，執政黨共同民主黨與在野黨國民力量展開交鋒。

國民力量議員宋彥錫質疑說：「究竟達成了什麼附帶協議，才會讓川普總統做出完全相反的行為？這要如何向國民說明？」

國民力量議員金起炫也質疑日前國務總理金民錫赴美目的，「總理這個職位是否只是為了當黨代表而用來遞名片的，為了成為黨代表而去拍照的，還是真正為了國家利益而去的，不禁令人懷疑」。

國民力量議員金台鎬則指出，「自我吹捧貿易談判達成的墨水都還沒乾，就被美國從背後捅了一刀」。

共同民主黨議員李在汀反駁說：「應該沒有人會否認川普的特殊性。」李在汀指出，國民力量議員雖沒有明確反對，但現在仍不斷提及批准問題，「讓人感覺是在用削弱韓國外交與經濟應變能力的方式扯後腿」。

民主黨議員洪起元也表示，川普採取偏離既有外交慣例的行動，「但每次發生這種情況就好像是我們（執政黨）的問題，這是非常錯誤的」。他也指出，未來川普可能會有更多行動，「這種時候更需要我們冷靜應對」。

川普日前於社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此有意將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。

