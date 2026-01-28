聽新聞
韓股反彈創高 賭川普又會臨陣退縮

聯合報／ 編譯葉亭均盧思綸／綜合報導
美國總統川普威脅加徵關稅並未對韓股造成太大影響，南韓證交所員工廿七日慶祝南韓綜合股價指數收盤首度站上五千點創新高。（歐新社）

美國總統川普揚言對南韓商品關稅提高至百分之廿五，南韓股市廿七日開盤後一度跌逾百分之一點二，但隨後反彈翻紅，收盤勁揚百分之二點七三，收在五○八四點八五點，收盤價首破五千點大關，再創歷史新高。市場觀察人士指出，川普為韓股帶來逢低買進的機會。

北韓近年多次試射飛彈，但南韓股民穩若泰山，韓股指數通常不受影響。這一回川普又使出關稅威脅，但多數南韓股民認定川普最終又會臨陣退縮。

不過，業界估算，若百分之廿五關稅成真，南韓現代汽車與起亞二○二六年損失恐達五兆韓元（約台幣一二○二億元），南韓汽車股昨天下跌，現代汽車當天收跌百分之○點八。三星電子則由黑翻紅，上漲約百分之一；南韓製藥生技業同樣對突襲式加稅感到錯愕，但評估未必立即形成重擊。

ＫＢ證券董事總經理彼得．金說，「全球市場對川普的強硬言辭已愈來愈麻木，因此他的關稅威脅必須進一步升高、且持續更久，才會對市場產生實質影響」；相較全球其他日益升高的地緣政治風險，百分之廿五關稅只是小巫見大巫。

其他分析師也認為，川普的關稅威脅只是一種談判策略。思博瑞投資管理公司經理譚頌超說，任何修正幅度可能都不會太深，因為市場對關稅相關消息的抗壓性正在提高。這更像是一種談判策略，目的是加快南韓對美投資腳步。

隆奧銀行新加坡資深總體策略師李浩民指出，暫時假設這是既有談判模式的一環，先以吸睛的強硬動作開場，最終以較不激烈的結果收尾。

南韓產業界認為，川普喊加徵對韓關稅像是談判施壓手段，可能目的包括敦促南韓國會通過韓美貿易協議，把藥品與汽車等關稅議題綁在一起施壓、在半導體與造船等敏感產業不易出手時改以其他名目加碼，並藉此牽制南韓與中國大陸的生技合作，同時對美國國內展現強硬姿態。

