川普砲轟貿易協議遲未立法 對南韓加徵關稅至25%

美國總統川普廿六日在社群平台發文表示，由於南韓國會遲未通過美韓貿易協議並正式立法，美國將把南韓輸美汽車、木材、藥品與所有對等關稅項目稅率，由百分之十五調高至百分之廿五。南韓執政黨說，將推動相關法案二月底前在國會過關。

調高項目 含汽車、木材、藥品

川普發文砲轟南韓國會，表示「我與李在明總統去年七月卅日達成貿易協議，並於同年十月廿九日訪韓期間再次確認條款，為什麼南韓國會還沒有批准？」

川普說，「南韓國會尚未制定並通過這項具歷史意義的協議，這是他們的權限。我在此宣布，增加南韓輸美汽車、木材、藥品的關稅稅率，以及所有其他對等關稅項目，稅率從百分之十五提高至百分之廿五」。

韓美去年七月談妥貿易協議，將對等關稅降至百分之十五，並由韓方加碼對美投資三千五百億美元。

紐約時報報導，白宮截至當地廿六日晚間尚未頒發行政命令實施對韓新稅率。路透報導，目前尚不清楚這波關稅調升何時生效。川普過去曾對其他國家威脅提高關稅，但有時延後執行或最後並未實施。

南韓緊急會議 派官員赴美協商

南韓總統府青瓦台表示，「美國政府尚未發出正式通知，也未對細節作出說明」，政府召開緊急會議，並派產業部長金正官赴華府與美國商務部長盧特尼克協商，同時將密切協調國會通過相關立法。

南韓財政部廿七日也回應說，「目前正在掌握美方的意向」，並稱「將向美方說明南韓國會法案討論的進展等，並與美國政府保持溝通」。

南韓朝鮮日報報導，南韓政府起初稱韓美協議需要國會批准，後來又改口，主張可不經國會表決，改以「對美投資特別法」等國內法來落實，理由是該協議屬於合作備忘錄，不具法律拘束力，美方也不必走國會批准程序。只是國會相關審議遲遲未動，外界因此認為川普以調高關稅作為施壓手段。

南韓媒體報導，作為美韓貿易協議後續配套而提出的「韓美戰略投資管理特別法」目前仍卡在國會「財政經濟企劃委員會」尚未排審。該法案旨在成立國營投資公司，統籌管理南韓承諾對美投資的三千五百億美元資金。

南韓執政黨共同民主黨廿七日表示，將於二月底前推動美韓貿易協議相關的特別法案闖關。共同民主黨發言人金玄真表示，目前已有五項相關法案送交國會並排定審議，由於朝野兩大黨均提出版本，這可能加快立法進程，當務之急是釐清美方聲明的真實意圖與事實，避免誤解擴大。

承諾對美投資 上半年恐難撥款

財政部長具潤哲表示，韓方並非刻意拖延投資，而是仍在篩選計畫並完成必要程序，考量選址、設計與審批流程所需時間，今年上半年恐難以撥款。政府將持續向美方說明國會立法進度。

南韓前貿易談判代表崔碩永（譯音）表示，川普威脅加徵關稅可視為一種政治手段，意在非關稅壁壘談判中，對南韓施加最大壓力換取讓步。

南韓時報報導，如果美國調高南韓商品關稅，南韓出口處境會不如日本、歐盟等經濟體，日本與歐盟都已達成美國關稅百分之十五的協議。

川普關稅威脅讓南韓股市廿七日開低，但市場似乎認為川普這項威脅只是談判手段，南韓綜合股價指數開低走高，收盤上漲百分之二點七三，收在五○八四點八五點創歷史新高。