川普不滿貿易協議遲遲未通過 威脅南韓關稅升至25%

美國總統川普27日表示，由於南韓國會遲未通過美韓貿易協議並正式立法，美國將把南韓輸美汽車、木材、藥品與所有對等關稅項目稅率，由15%調高至25%。南韓執政黨隨即表示，將於2月底前推動美韓貿易協定相關的特別法案在國會闖關。

川普發文砲轟南韓國會，表示「我與李在明總統去年7月30日達成貿易協議，並於同年10月29日訪韓期間再次確認條款，為何南韓國會還沒有批准？」他因而揚言調高南韓輸美商品的關稅稅率。

路透報導，目前尚不清楚這波關稅調升何時生效。川普過去曾對其他國家威脅提高關稅，但有時延後執行或最後並未實施。

南韓總統府青瓦台表示，「美國政府尚未發出正式通知，也未對細節作出說明」，政府召開緊急會議，並派產業部長金正官赴華府與美國商務部長盧特尼克協商，同時將密切協調國會通過相關立法。

朝鮮日報報導，南韓政府起初稱韓美協議需要國會批准，後來又改口，主張可不經國會表決，改以「對美投資特別法」等國內法來落實，理由是該協議屬於合作備忘錄，不具法律拘束力，美方也不必走國會批准程序。只是國會相關審議遲遲未動，外界因此認為川普以調高關稅作為施壓手段。

南韓為韓美貿易協議後續配套而提出的「韓美戰略投資管理特別法」，目前仍卡在國會「財政經濟企劃委員會」尚未排審。該法案旨在成立國營投資公司，統籌管理南韓承諾對美投資的3,500億美元資金。

南韓執政黨共同民主黨27日表示，將於2月底前推動美韓貿易協議相關的特別法案闖關，目前已有五項相關法案送交國會並排定審議，由於朝野兩大黨均提出版本，這可能加快立法進程，當務之急是釐清美方聲明的真實意圖與事實，避免誤解擴大。

南韓財政部長具潤哲表示，韓方並非刻意拖延投資，而是仍在篩選計畫並完成必要程序，考量選址、設計與審批流程所需時間，今年上半年恐難以撥款。政府將持續向美方說明國會立法進度。