川普揚言調升關稅 韓國會2月將審議對美投資特別法

快訊

中央社／ 首爾27日綜合外電報導

針對美國總統川普威脅對韓國加徵關稅，韓國執政黨共同民主黨今天表示，計畫在2月的國會會議上討論「對美投資特別法」。

根據「朝鮮日報」報導，共同民主黨籍、現任國會企劃財政委員會幹事鄭泰浩（Jeong Tae-ho，譯音）今天在國會結束黨政協商後告訴媒體：「川普總統宣布調升汽車關稅，我們將其理解為敦促盡快通過對美投資特別法。」

他強調，法案已於去年11月底提出，12月至1月屬於冷卻期，按常規程序，特別法的審議將於2月啟動。

鄭泰浩指出，在與企劃財政部的黨政協商中，政府已要求將議員金炳基（Kim Byung-kee，譯音）提出的對美投資特別法列入2月議程並推動通過。

他表示：「無論川普總統宣布內容為何，韓國政府與國會都正按照常規流程，準備2月進行特別法審議。」

針對川普指責韓國國會刻意拖延，鄭泰浩駁斥稱這種說法是「不了解韓國國會的實際情況」。

他透露，川普宣布前，美方並未透過工作層級或外交管道要求加快立法程序，並對川普「選在此時宣布感到不解」。

共同民主黨國會黨團發言人金鉉正（Kim Hyun-jung，譯音）表示，執政黨的立場是在2月儘快審議並通過國會的5項對美投資特別法。

金鉉正說：「由於這是按照國會議程提交常設委員會審議，需要跨黨派合作才能盡快處理。我們正在尋求在野黨的合作，並將做出相應回應。」

關稅 川普

