TACO發生率多高？彭博：川普關稅威脅執行率僅四分之一

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普在短短不到三周內，就發出四波大規模關稅威脅，包括因格陵蘭議題揚言對歐洲八國祭關稅，但後來又作罷。路透

美國總統川普在短短不到三周內，就發出四波大規模關稅威脅，平時勢必在金融市場掀起波瀾、讓企業執行長聞之喪膽，經濟學家也會急著下修遭新關稅瞄準國的經濟成長預測。

然而，對於川普關稅大刀可能揮向伊朗貿易夥伴、力挺格陵蘭的歐洲諸國、膽敢向中國大陸靠攏的加拿大，以及落實貿易協議慢吞吞的南韓，金融市場和企業主管對川普最新威脅反應大致平靜，認為川普只是口頭恫嚇意在取得談判籌碼或逼對方改變行為罷了，不會真的付諸實行。

根據彭博經濟學家最新分析，就關稅威脅而論，「川普總是畏縮」（TACO）的說法未必屬實。

更精確說，彭博分析結果顯示，川普只貫徹執行大約四分之一的關稅威脅；另有大約43%原本揚言祭出的關稅後來被撤銷（有時是因川普自認贏了所以宣布取消），或目前尚未落實。

據統計，從2024年11月勝選到2026年1月25日為止，川普2.0累計已發出49次關稅威脅或新的貿易調查。其中有超過半數的威脅，至今尚未充分落實。以上統計數字不包括最新目標--南韓。

分析結果也發現，這49個事例中，大多數是在去年2月至9月之間全面落實或啟動調查，而川普的關稅威脅到2025年尾轉弱，時值川普民調支持度隨美國負擔能力顧慮升高而下滑。

彭博分析報告指出，大致而言，TACO適用於川普最受全球矚目的威脅，通常與可能導致美國有效關稅稅率劇增、或可能危及與中國大陸貿易戰休兵的威脅有關。

關稅 川普

