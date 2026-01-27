快訊

死亡率高達75%！赴立百病毒流行地區 羅一鈞籲勿吃2類食物

職務之便玩不倫戀 督察與已婚女職代車震…警記2小過調職

四次僅一次玩真的…一文解析川普關稅威脅 難怪市場沒在怕

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
股民認定川普往往會上演「TACO」（川普總是臨陣退縮），鮮少完全落實關稅威脅。法新社
股民認定川普往往會上演「TACO」（川普總是臨陣退縮），鮮少完全落實關稅威脅。法新社

在不到三周的時間，美國總統川普就警告了伊朗的貿易夥伴、格陵蘭支持者、加拿大、南韓，共發出了四次關稅威脅，但金融市場卻沒太大反應，認為這些威脅僅是為了增加談判籌碼，並不會付諸實行。最新研究也發現，在川普諸多威脅中，只有約四分之一會真的祭出關稅。

彭博經濟研究指出，川普並非總是臨陣退縮（TACO）。確切來說，川普2024年11月勝選後到今年1月25日，他發出的49次關稅威脅中（不包含最新的南韓這一次），20.4%是全面實施關稅，8.2%是部分實施，6.1%是全面實施但後來又撤回，16.3%是連實施都還沒有就撤回；還在調查的占22.4%，迄今尚未開徵則占26.5%。

綜觀這些威脅，大多數完全實施或進入調查階段的，都發生在去年的2月到9月之間。若檢視每月的統計數據還能發現，川普的威脅在去年底逐漸減少，因為當時美國民眾對物價負擔能力的擔憂，影響他在民意調查中的支持度。

彭博經濟研究的分析師Nicole Gorton-Caratelli和Chris Kennedy在報告中寫道：「這種模式雖不完美，但總體而言，我們看到川普會撤回那些最引人注目的威脅，特別是那些會大幅提高美國有效關稅率，或危及美中休兵協議的威脅。」

彭博經濟研究指出，川普2024年11月參與總統大選以來共49次關稅威脅中（不包含最新的南韓這次），20.4%是全面實施關稅，8.2%是部分實施，6.1%是全面實施但後來又撤回，16.3%是連實施都還沒就撤回；還在調查的占22.4%，迄今尚未開徵則占26.5%。彭博資訊
彭博經濟研究指出，川普2024年11月參與總統大選以來共49次關稅威脅中（不包含最新的南韓這次），20.4%是全面實施關稅，8.2%是部分實施，6.1%是全面實施但後來又撤回，16.3%是連實施都還沒就撤回；還在調查的占22.4%，迄今尚未開徵則占26.5%。彭博資訊

關稅 川普

延伸閱讀

川普突調高南韓關稅 賴清德訪中部手工具廠：希望藍白不看僧面看佛面

川普揚言調升關稅 韓前貿易談判代表指「施壓以換讓步」

川普突調高南韓關稅...學者：對台是警訊 但不必太慌張

賴總統接受專訪 喊話藍白快通過關稅協議不要讓川普變卦

相關新聞

四次僅一次玩真的…一文解析川普關稅威脅 難怪市場沒在怕

在不到三周的時間，美國總統川普就警告了伊朗的貿易夥伴、格陵蘭支持者、加拿大、南韓，共發出了四次關稅威脅，但金融市場卻沒太...

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

華爾街日報26日報導，美國總統川普動輒揮舞關稅大刀，歐洲、加拿大到南韓等傳統貿易盟友首當其衝，被迫陷入「網內互打」。在凡...

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」韓媒曝美2周前曾警告

美國總統川普26日威脅，將把南韓輸美汽車、木材、藥品及其他項目的對等關稅由15%調升至25%，理由是南韓國會遲未完成落實...

TACO發生率多高？彭博：川普關稅威脅執行率僅四分之一

美國總統川普在短短不到三周內，就發出四波大規模關稅威脅，平時勢必在金融市場掀起波瀾、讓企業執行長聞之喪膽，經濟學家也會急...

就怕國會卡關！馬來西亞要求通過與美貿易協定 以免被加徵關稅

馬來西亞投資、貿易及工業部長佐哈尼27日對國會發出警告，表示美馬貿易協定（ART）協定可能傷害馬國，但國會應該維持這項協...

川普揚言調升關稅 韓前貿易談判代表指「施壓以換讓步」

美國總統川普發文表示，韓國會仍未通過去年與美談定的貿易協定，威脅對韓汽車等商品調升關稅。韓國前貿易談判代表指出，川普關稅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。