四次僅一次玩真的…一文解析川普關稅威脅 難怪市場沒在怕

在不到三周的時間，美國總統川普就警告了伊朗的貿易夥伴、格陵蘭支持者、加拿大、南韓，共發出了四次關稅威脅，但金融市場卻沒太大反應，認為這些威脅僅是為了增加談判籌碼，並不會付諸實行。最新研究也發現，在川普諸多威脅中，只有約四分之一會真的祭出關稅。

彭博經濟研究指出，川普並非總是臨陣退縮（TACO）。確切來說，川普2024年11月勝選後到今年1月25日，他發出的49次關稅威脅中（不包含最新的南韓這一次），20.4%是全面實施關稅，8.2%是部分實施，6.1%是全面實施但後來又撤回，16.3%是連實施都還沒有就撤回；還在調查的占22.4%，迄今尚未開徵則占26.5%。

綜觀這些威脅，大多數完全實施或進入調查階段的，都發生在去年的2月到9月之間。若檢視每月的統計數據還能發現，川普的威脅在去年底逐漸減少，因為當時美國民眾對物價負擔能力的擔憂，影響他在民意調查中的支持度。