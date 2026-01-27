四次僅一次玩真的…一文解析川普關稅威脅 難怪市場沒在怕
在不到三周的時間，美國總統川普就警告了伊朗的貿易夥伴、格陵蘭支持者、加拿大、南韓，共發出了四次關稅威脅，但金融市場卻沒太大反應，認為這些威脅僅是為了增加談判籌碼，並不會付諸實行。最新研究也發現，在川普諸多威脅中，只有約四分之一會真的祭出關稅。
彭博經濟研究指出，川普並非總是臨陣退縮（TACO）。確切來說，川普2024年11月勝選後到今年1月25日，他發出的49次關稅威脅中（不包含最新的南韓這一次），20.4%是全面實施關稅，8.2%是部分實施，6.1%是全面實施但後來又撤回，16.3%是連實施都還沒有就撤回；還在調查的占22.4%，迄今尚未開徵則占26.5%。
綜觀這些威脅，大多數完全實施或進入調查階段的，都發生在去年的2月到9月之間。若檢視每月的統計數據還能發現，川普的威脅在去年底逐漸減少，因為當時美國民眾對物價負擔能力的擔憂，影響他在民意調查中的支持度。
彭博經濟研究的分析師Nicole Gorton-Caratelli和Chris Kennedy在報告中寫道：「這種模式雖不完美，但總體而言，我們看到川普會撤回那些最引人注目的威脅，特別是那些會大幅提高美國有效關稅率，或危及美中休兵協議的威脅。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言