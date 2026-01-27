就怕國會卡關！馬來西亞要求通過與美貿易協定 以免被加徵關稅

馬來西亞投資、貿易及工業部長佐哈尼27日對國會發出警告，表示美馬貿易協定（ART）協定可能傷害馬國，但國會應該維持這項協議，以免像南韓一樣面臨被美國提高關稅的威脅。大馬政府計劃對美馬貿易協定進行成本─效益分析。

佐哈尼指出，這項檢討攸關貿易協定能否獲得國會同意。檢討過程可能需時6-12個月，「尤其將聚焦於協定對美國2,331億馬元出口額，2,331億馬元進口額，及897億馬元順差的衝擊」。

美國總統川普26日表示將對南韓課徵25%關稅，因為南韓國會尚未通過貿易協定。

佐哈尼表示，「馬來西亞尚未接到美國對ART通過時程的官方通告或通知」，「因此政府目前正在檢視ART的內容，以確保國家的經濟利益獲得保障，並降低國家的貿易風險」。但他也指出，全盤終結這項協定將引發經濟不確定性與動盪。

大馬總理安華與美國總統川普去年簽署的貿易協定，引發此舉可能侵害馬國主權的憂慮。貿工部去年11月曾發出「問答集（FAQ）」，回應各界的憂慮。

川普去年8月對馬國產品設定19%的關稅，與大部分東南亞國家的稅率一致，低於最初設定的25%稅率。