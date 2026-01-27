川普揚言調升關稅 韓前貿易談判代表指「施壓以換讓步」

美國總統川普發文表示，韓國會仍未通過去年與美談定的貿易協定，威脅對韓汽車等商品調升關稅。韓國前貿易談判代表指出，川普關稅威脅可能意在進行中的非關稅壁壘談判中，對韓國施以最大壓力以換取讓步。

路透社報導，美國總統川普（Donald Trump）稍早在社群媒體發文，指控韓國國會「未履行」與美方的貿易協定，因此將把美國對韓國進口的汽車、木材和藥品等相關產品的關稅從15%調升至25%。

川普與韓國總統李在明去年7月達成原則性協議，儘管外界憂心資金大幅流出恐衝擊韓國經濟，首爾仍承諾對美投資3500億美元。

前韓國貿易談判代表崔碩永（Choi Seok-young，譯音）指出，川普威脅加徵關稅可視為一種「政治手段」，意在非關稅壁壘談判過程中，對韓國施以最大壓力以換取讓步。

目前尚不清楚這波關稅調升何時生效。川普過去曾威脅提高其他關稅，有時延後執行或最後並未實施。

知情人士透露，川普此舉可能受韓國近期對電商平台酷澎（Coupang）採取的監管行動影響。這家在美上市的電商巨頭曾抗議韓國監管措施不公且具歧視性。

韓國總統府青瓦台表示，政府致力於履行協議，並將繼續採取必要措施完成程序，以避免關稅調升。

此外，正在加拿大訪問的產業通商部長也將盡快趕往美國，與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）就相關內容進行協商。韓國高層貿易代表也將於近期前往華府，會見美國貿易代表葛里爾（JamiesonGreer）。

韓國執政黨共同民主黨表示，涉及對美投資的5項法案正由委員會審議中，在野黨若支持，國會應能加快通過。不過，執政黨未給出明確的表決時間表。

韓國2025年出口額創紀錄達7094億美元，較2024年成長3.8%。其中對美出口額為1229億美元，雖滑降3.8%，但美國仍是韓國第二大出口市場國，僅次於中國。

汽車是韓國對美出口大宗，金額達302億美元，占對美出口總額25%，但較2024年下滑13.2%。

根據去年協議，美國對韓國汽車及汽車零件課徵的進口關稅從25%降至15%，與日本競爭對手持平，並於11月1日生效。一旦調升關稅，首當其衝的將是現代汽車（Hyundai）及其關係企業起亞汽車（Kia）。