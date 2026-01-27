川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」 韓媒曝美2周前曾警告

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（左）去年10月底訪南韓，會晤南韓總統李在明（右）。美聯社
美國總統川普26日威脅，將把南韓輸美汽車、木材、藥品及其他項目的對等關稅由15%調升至25%，理由是南韓國會遲未完成落實協議的立法程序。朝鮮日報指出，美方似乎2周前就曾致函首爾，關切履行去年11月韓美共同事實清單所列的後續措施。

韓聯社報導，南韓總統府27日緊急召開跨部會會議研擬對策，強調美方措施須待「聯邦公告」等行政程序完成後才會生效，南韓將冷靜因應，並向美方表達堅決履行協議；產業通商部長官金正官與通商交涉本部長呂翰九將赴美分別與美國商務部長盧特尼克及美國貿易代表葛里爾進行磋商。

與此同時，朝鮮日報報導，美方2周前曾以美國駐韓使館臨時代辦何樂進（James Heller）名義致函首爾，此信件 於13日送達，信中主要關切南韓線上平台法等數位服務規範。產業通商部相關人士拒絕確認信函內容。

韓美去年11月13日發表聯合事實清單，當中要求避免美國企業在相關法律與政策上遭差別待遇或面臨不必要障礙，也涵蓋南韓承諾對美投資3500億美元，交換美方調降南韓汽車關稅至15%等核心事項。

有分析指出，上述信件表面聚焦數位監管，實際可能是在催促南韓加速落實整體貿易與投資承諾。

