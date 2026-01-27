回應川普加稅威脅 南韓執政黨：2月底前推動美韓協議立法

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓執政黨共同民主黨周二表示，會在2月底前推動美韓協議立法。路透
南韓執政黨共同民主黨周二表態，將於2月底前推動美韓貿易協定相關的特別法案闖關。稍早之前，美國總統川普揚言，若南韓國會未能就去年7月兩國達成的貿易協議完成立法，將把南韓輸美產品的關稅由15%調高至25%。

共同民主黨發言人金玄真表示，川普的說法可能指涉已送交國會審議的《韓美戰略投資管理特別法》。該法案旨在成立國營投資公司，統籌管理南韓承諾對美投資的3,500億美元資金。

她指出，目前已有五項相關法案送交國會並排定審議，由於朝野兩大黨均提出版本，這可能加快立法進程。當務之急是釐清美方聲明的真實意圖與事實，避免誤解擴大。

當天稍早，根據韓聯社報導，南韓總統辦公室表示，尚未收到美國就相關關稅說法的任何正式通知或解釋。

企劃財政部長官具潤哲表示，韓方並非刻意拖延投資，而是仍在篩選計畫並完成必要程序，考量選址、設計與審批流程所需時間，今年上半年恐難以撥款。政府將持續向美方說明國會立法進度。

南韓產業通商資源部長金政官計畫儘快赴美，與美國商務部長盧特尼克磋商；貿易部長呂翰九也預計近期訪美，與美國貿易代表葛里爾會談。

市場方面，川普關稅威脅一度衝擊南韓汽車股，現代與起亞早盤急挫後跌幅分別收斂至0.51%和1.61%，而整體股市反應相對平穩，南韓綜合股價指數（KOSPI）上漲2.26%，報創新高的5,061.56點。

