快訊

美國分手世衛組織批「無視台灣COVID-19警告」 WHO專家反擊

霍諾德登頂101後IG粉絲暴增 賈永婕曝他答應過要減速：只多給1分鐘

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】川普又變臉 對南韓揮舞關稅大刀示範給誰看？

聯合報／ 主筆室
美國總統川普在美國時間26日再度祭出關稅大棒，威脅要將南韓輸美商品的關稅調高至25%。路透
美國總統川普在美國時間26日再度祭出關稅大棒，威脅要將南韓輸美商品的關稅調高至25%。路透

別以為關稅談判達成協議就好，川普隨時會變。

美國總統川普在美國時間26日再度祭出關稅大棒，威脅將南韓進口產品的關稅從現行的15%提高至 25%，受影響項目涵蓋汽車、木材、藥品及所有互惠關稅商品。一旦實施，恐將重創南韓出口產業，尤其是現代汽車等依賴美國市場的大型企業。2024年南韓對美出口額高達1,316億美元。

南韓怎麼惹怒川普？根據川普在社群媒體發文指控，雙方早於去年7月30日達成協議，並在10月29日他訪韓期間重申條款，質問為何南韓至今仍未完成立法程序。另一個原因是，南韓財政部長本月稍早曾表示，受韓元疲軟影響，原定對美3,500億美元的戰略投資計畫恐難在2026年上半年啟動，對美國大投資不到位，這也是引發川普不滿的原因之一。

不只針對南韓，川普近來頻頻動用關稅武器，威脅若加拿大與中國簽署貿易協議將課徵100%關稅。很明顯，這和加拿大打算走出一條屬於自己「中等強國」的道路有關。加拿大總理卡尼日前在世界經濟論壇的演說一砲而紅，尤其他強調中型國家必須共同行動，「因為我們自個兒不上桌，我們就在菜單上」，說出美國以外所有國家敢怒不敢言的心聲，瞬間成為全球政治明星。但實話果然惹得川普震怒，甚至貶稱卡尼為美國的州長。

川普推翻與南韓談好的稅率，不只是表面所說南韓尚未完成立法程序及投資還沒啟動，恐怕也是跟南韓打算與中國大陸修好有關。南韓總統李在明日前帶著號稱南韓「經濟天團」的四大集團掌門人隨行，訪問中國大陸，強調中韓兩國應該先做生意，再談戰略利益。

川普在美國內部面臨單邊調升關稅的權力的挑戰，美國最高法院預計近期將針對其關稅政策的合法性做出裁決，若判決不利，將限制總統快速調整關稅的能力。因此，川普政府對外更急著加大極限施壓的力道，逼迫各國，尤其不能容忍這些被威脅的國家另闢蹊徑，但此舉反而足以反映當各國開始合縱連橫，正好打到川普在意的痛點。

雖說軍力、關稅都是強權手中慣常揮舞的大刀，但每個國家都該盤點自身有哪些是不可取代、必須讓世界依賴的資源做為籌碼。10年河東、10年河西，何必讓自己從頭到尾都只能是強權的盤中飱。

關稅 川普

延伸閱讀

南韓國會未過貿易協議 川普突宣告調升關稅 羅智強：未來依法審查

川普突調升南韓關稅 牛煦庭：項莊舞劍意在沛公

南韓股民連飛彈都不怕了還怕關稅？Ksopi翻紅勁揚1% 押注川普又會退縮

移民執法再釀死引眾怒 明市長：聯邦人員明起撤離

相關新聞

川普稱將調升韓關稅 青瓦台預計召開應對會議

美國總統川普發文指出，韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15...

【重磅快評】川普又變臉 對南韓揮舞關稅大刀示範給誰看？

別以為關稅談判達成協議就好，川普隨時會變。

川普拋25%關稅炸彈！韓汽車藥品業錯愕 現代、起亞恐損失1200億

美國總統川普對南韓拋出「關稅炸彈」，宣布將南韓輸美汽車與藥品關稅由15%增至25%，南韓汽車業措手不及陷入混亂，業界估算...

對抗美中夾擊！歐盟與南方共同市場終於簽經貿協定

2026年1月17日，在巴拉圭首都亞松森（Asunción）的陽光下，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與南方共同市場（Mercosur）四國領導人共同簽署了這份歷時25年、橫跨數代外交官職業生涯的自由貿易協定。「歐盟—南方共同市場協定」涵蓋超過7.5億人口、佔全球國內生產毛額（GDP）約20%，不僅是歐盟歷史上規模最大的經貿協議，更是歐盟在全球地緣政治版圖上的關鍵防禦動作。

川普揚言祭100%關稅 加拿大總理揭背後意圖

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，美國總統川普揚言對加拿大祭出100%關稅，很可能是為了今年稍後重新檢視...

美最高法院裁決前先下手？川普對韓加關稅 專家：期待今年穩定落空了

美國總統川普26日威脅加徵對南韓關稅至25%，專家指出，此舉凸顯川普對首爾立法延宕的不耐，戳破市場對2026年關稅會趨於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。