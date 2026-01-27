川普拋25%關稅炸彈！韓汽車藥品業錯愕 現代、起亞恐損失1200億

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普對南韓拋出「關稅炸彈」，宣布將南韓輸美汽車與藥品關稅由15%增至25%，南韓汽車業措手不及陷入混亂。圖為南韓仁川的一處二手車出口區。路透
美國總統川普對南韓拋出「關稅炸彈」，宣布將南韓輸美汽車與藥品關稅由15%增至25%，南韓汽車業措手不及陷入混亂，業界估算，若25%關稅落地，現代汽車與起亞2026年損失恐達5兆韓元（約台幣1202億）；製藥生技業雖同樣錯愕，但先前已有因應措施，估實際影響有限。

南韓News1報導，現代汽車與起亞去年曾遭25%關稅衝擊，第2至第3季合計出現約4.6兆韓元（約台幣1100億元）營業損失；即便美國銷售創高，關稅成本仍侵蝕獲利。

美國財經媒體CNBC報導，川普威脅提高南韓關稅消息一出後，南韓輸美汽車大廠現代汽車股價下跌逾4%。

證券業界推估，若汽車關稅再升至25%，兩家公司今年恐再出現逾5兆韓元的獲利缺口。Meritz證券估算，關稅每上調10%，現代汽車追加營業成本約3.1兆韓元（約台幣745億元）、起亞約2.2兆韓元（約台幣528億元）。

南韓製藥生技業同樣對突襲式加稅感到錯愕，但評估未必立即形成重擊。

三星生物與生物相似藥大廠Celltrion主張，先前在地化策略可作為防線，包含收購或合作美國境內委託生產設施、建立美國在地供應路徑；Celltrion並表示，透過美國生產設施與直接銷售網布局，已在結構上降低關稅風險。

產業觀察人士指出，若對南韓藥品課徵高關稅，成本可能先轉嫁至美國藥廠，進而推升藥價，與美方長期主打的藥價下調政策形成矛盾，政治成本不小。

南韓業界認為，川普喊加徵對韓關稅更像是談判施壓的籌碼，可能目的包括把藥品與汽車等關稅議題綁在一起施壓、在半導體與造船等敏感產業不易出手時改以其他名目加碼，並藉此牽制南韓與中國大陸的生技合作，同時對美國國內展現強硬姿態。

關稅 川普

