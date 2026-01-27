快訊

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

2026新北市長藍本周提名協調 劉和然：不會帶交換條件的感覺去談

日本「壽退社」還不是死語 令和時代男性結婚辭職增加

川普揚言祭100%關稅 加拿大總理揭背後意圖

中央社／ 渥太華26日綜合外電報導
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。 路透
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。 路透

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，美國總統川普揚言對加拿大祭出100%關稅，很可能是為了今年稍後重新檢視美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）事先布局。

「華爾街日報」（WSJ）報導，川普政府今年稍後將主導檢視美墨加貿易協定，卡尼今天表示，他預期會是高強度的檢視。貿易分析人士預期川普和他的談判團隊將會施壓加拿大做出更多讓步，以維持協定運作。

過去一週美加貿易緊張關係升溫，川普和主要政府官員批評卡尼與美國最大競爭對手中國達成貿易緩和協議，並批評卡尼在世界經濟論壇（WEF）演說內容。外界多半認為卡尼演說內容是在指責白宮強勢利用經濟和軍事實力以實現地緣政治目標。

川普24日曾揚言，如果加拿大與中國達成自由貿易協定，將對所有加拿大輸美商品課徵100%關稅。卡尼表示，加拿大與中國推動解決有關中國電動車及加拿大農產品和食品的特定關稅爭端，加拿大無意尋求與中國達成廣泛的自由貿易協定。

卡尼在一場公布減稅措施的活動上表示，他認為其中一些評論和立場應放在美墨加協定即將受檢視的更大脈絡下看待。他還說，加拿大和美國有著「非凡的經濟和安全關係，但仍有進步空間，這些都可以透過談判處理」。

加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）資深幕僚克羅（Brian Clow）表示，他預期加拿大官員未來幾週會試圖與美方降低緊張關係。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（EurasiaGroup）說，預計川普政府將利用加拿大決定調降部分中國製電動車關稅一事作為談判籌碼，要求更多讓步。

根據加中協議，中方每年可向加拿大以約6%關稅稅率出口約4.9萬輛電動車，遠低於加拿大2024年為配合美國政策對中國實施的100%關稅。

目前加拿大經濟因美國對鋼鐵、鋁、汽車和林產品等產業課徵最高50%關稅而備受壓力。不過，約80%加拿大對美出口商品因符合美墨加協定條款，仍可免關稅進入美國。

部分官員和經濟學者認為，美墨加協定談判成為潛在重大不確定因素，導致企業縮減投資和招聘計畫，家庭對工作保障的憂慮也隨之升高。

關稅 川普

延伸閱讀

美最高法院裁決前先下手？川普對韓加關稅 專家：期待今年穩定落空了

川普與巴西總統通話 聚焦委內瑞拉與和平理事會

移民執法再釀死 川普拒評開槍是否恰當、稱政府檢討中

加國總理急滅火 川普不埋單 卡尼：無意與陸簽自貿協定

相關新聞

對抗美中夾擊！歐盟與南方共同市場終於簽經貿協定

2026年1月17日，在巴拉圭首都亞松森（Asunción）的陽光下，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）與南方共同市場（Mercosur）四國領導人共同簽署了這份歷時25年、橫跨數代外交官職業生涯的自由貿易協定。「歐盟—南方共同市場協定」涵蓋超過7.5億人口、佔全球國內生產毛額（GDP）約20%，不僅是歐盟歷史上規模最大的經貿協議，更是歐盟在全球地緣政治版圖上的關鍵防禦動作。

川普拋25%關稅炸彈！韓汽車藥品業錯愕 現代、起亞恐損失1200億

美國總統川普對南韓拋出「關稅炸彈」，宣布將南韓輸美汽車與藥品關稅由15%增至25%，南韓汽車業措手不及陷入混亂，業界估算...

美最高法院裁決前先下手？川普對韓加關稅 專家：期待今年穩定落空了

美國總統川普26日威脅加徵對南韓關稅至25%，專家指出，此舉凸顯川普對首爾立法延宕的不耐，戳破市場對2026年關稅會趨於...

川普揚言祭100%關稅 加拿大總理揭背後意圖

加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，美國總統川普揚言對加拿大祭出100%關稅，很可能是為了今年稍後重新檢視...

川普翻臉加徵對南韓關稅至25%！青瓦台緊急回應了

朝鮮日報報導，美國總統川普於美東時間26日威脅加徵對南韓關稅至25%，南韓總統府回應尚未收到美國政府通知，預計今日（27...

施壓南韓國會 川普威脅對韓關稅由15%增至25%

彭博資訊報導，美國總統川普於美東時間26日在真實社群發文，由於南韓國會未能通過美韓貿易協議並正式入法，美國將針對南韓輸美汽車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。