美最高法院裁決前先下手？川普對韓加關稅 專家：期待今年穩定落空了

美國總統川普26日威脅加徵對南韓關稅至25%，專家指出，此舉凸顯川普對首爾立法延宕的不耐，戳破市場對2026年關稅會趨於穩定的期待。同時，川普說翻臉就翻臉，恐加深其他與美談妥協議盟友的焦慮。

川普在真實社群發文表示，由於南韓國會至今未通過美韓貿易協議並正式立法，美國將增加南韓輸美汽車、木材、藥品與所有對等關稅項目的稅率，由15%增至25%。

紐約時報指出，白宮截至當地26日晚間尚未頒發行政命令實施對韓新稅率；青瓦台回應美方尚未正式通知，政府將召開緊急會議，並派產業部長金正官赴華府與美國商務部長盧特尼克協商，同時將密切協調國會通過相關立法。

根據美國貿易代表署資料，南韓2024年出口美國商品總額約1316億美元。

路透引述美國智庫「大西洋理事會」國際經濟事務主席李浦斯基（Josh Lipsky）表示，川普此舉反映對首爾推動貿易協議立法進度的「不耐」，戳破市場對2026年關稅會趨於穩定的期待。

外界常以為川普喊歸喊、未必落實，但李浦斯基提醒，這種不確定性本身就會讓市場付出成本，光是波動就已經在計價。

美國財經媒體CNBC報導，川普威脅提高南韓關稅消息一出後，南韓輸美汽車大廠現代汽車股價下跌逾4%。

金融時報指出，川普突然翻臉對貿易夥伴加碼課稅、推翻去年敲定的貿易協議，將令其他與美國簽有類似協議的外國政府不安。

此舉也標誌川普最新一次升高與盟友的貿易緊張，近幾周他以加拿大傾中為由，揚言對加拿大加徵100%關稅。

美國最高法院即將對對等關稅法源正當性進行裁決。若大法官最後判川普敗訴，他未來很可能沒辦法再隨意調整對他國關稅稅率。最高法院下一次排定的開庭日期是2月20日。