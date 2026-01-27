川普翻臉加徵對南韓關稅至25%！青瓦台緊急回應了

朝鮮日報報導，美國總統川普於美東時間26日威脅加徵對南韓關稅從15%漲至25%，南韓總統府回應尚未收到美國政府通知，預計今日（27日）將召開緊急會議商討對策；南韓產業部長金正官將儘速訪美。

青瓦台發言人於當地時間27日上午回應說明，「今天上午將召開對策會議，由政策室長主持，並召集相關部會參與。」青瓦台補充：「目前訪問加拿大的產業通商資源部長金正官也將儘速前往美國，並計畫與商務部長盧特尼克就相關內容進行協商。」

紐西斯通訊社報導，南韓財政經濟部27日也回應：「目前正在掌握美方的意向」，並稱「將向美方說明南韓國會法案討論的進展等，並與美國政府保持溝通。」

財經部並說明，原定今天下午由副總理與財經委員長會談，藉此向國會爭取對特別法案的協助；後續也將持續與國會保持密切協商。

川普稍早在真實社群發文砲轟南韓國會至今未通過美韓協議並正式立法，「我與李在明總統去年7月30日達成貿易協議，並於同年10月29日訪韓期間再次確認條款，為什麼南韓國會還沒有批准？」

「由於南韓國會尚未制定並通過這項具歷史意義的協議，這是他們的權限，」川普說，「我在此宣布，增加南韓輸美汽車、木材、藥品的關稅稅率，以及所有其他對等關稅項目，稅率從15%提高至25%」。

韓美去年7月談妥貿易協議將對等關稅降至15%，並由韓方加碼對美投資3500億美元。

朝鮮日報指出，南韓政府起初稱協議需要國會批准，後來又改口，主張可不經國會表決、改以「對美投資特別法」等國內法來落實，理由是該協議屬於合作備忘錄（MOU），不具法律拘束力，美方也不必走國會批准程序。只是國會相關審議遲遲未動，外界因此解讀，川普才以調高關稅作為施壓手段。

南韓News1報導，作為韓美貿易協議後續配套而提出的《韓美戰略投資管理特別法》，目前仍卡在國會「財政經濟企劃委員會」尚未排審。

南韓時報報導，如果關稅水準反向回升至更高，南韓出口的處境也會變得不如日本、歐盟等經濟體，因為日本與歐盟都已達成美國關稅15%的協議。