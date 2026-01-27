不爽南韓國會！川普威脅：對韓對等關稅由15%增至25%
彭博資訊報導，美國總統川普於美東時間26日在真實社群發文，由於南韓國會未能通過美韓貿易協議並正式入法，美國將針對南韓汽車、木材與藥品提高關稅，以及將對等關稅稅率由15%增至25%。
「南韓的國會尚未履行其與美國的協議，」川普說，「美國在每一項協議已迅速採取行動，依照達成的交易降低我們的關稅。我們當然也期待貿易夥伴比照辦理」。
美國與南韓去年7月宣布達成貿易協議，川普與南韓總統李在明去年10月底在釜山會晤進一步敲定細節。青瓦台尚未回覆置評。
白宮也尚未發布正式通知，若新關稅付諸實施，可能對向美國出口的南韓大型企業造成廣泛影響。
CNN報導，根據美國商務部數據，南韓是美國主要外國商品來源之一，2024年對美出口金額達1320億美元，主要出口包括汽車與汽車零組件，以及半導體和電子產品。由於關稅提高，這些商品面臨價格上漲風險。
彭博指出，川普最新一波「以關稅叫陣」的動作背後有一個不確定因素：美國最高法院即將對對等官司法源正當性作出裁決。如果大法官最後判川普敗訴，他未來很可能沒辦法再隨意調整對他國關稅稅率。最高法院下一次排定的開庭日期是2月20日。
