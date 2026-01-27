快訊

不爽南韓國會！川普威脅：對韓對等關稅由15%增至25%

台灣歷來最嚴重公害…RCA汙染案上千人工殤、逾百人罹癌 苦等正義30年

不爽南韓國會！川普威脅：對韓對等關稅由15%增至25%

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普去年10月在白宮會晤北約秘書長。路透
美國總統川普去年10月在白宮會晤北約秘書長。路透

彭博資訊報導，美國總統川普於美東時間26日在真實社群發文，由於南韓國會未能通過美韓貿易協議並正式入法，美國將針對南韓汽車、木材與藥品提高關稅，以及將對等關稅稅率由15%增至25%。

「南韓的國會尚未履行其與美國的協議，」川普說，「美國在每一項協議已迅速採取行動，依照達成的交易降低我們的關稅。我們當然也期待貿易夥伴比照辦理」。

美國與南韓去年7月宣布達成貿易協議，川普與南韓總統李在明去年10月底在釜山會晤進一步敲定細節。青瓦台尚未回覆置評。

白宮也尚未發布正式通知，若新關稅付諸實施，可能對向美國出口的南韓大型企業造成廣泛影響。

CNN報導，根據美國商務部數據，南韓是美國主要外國商品來源之一，2024年對美出口金額達1320億美元，主要出口包括汽車與汽車零組件，以及半導體和電子產品。由於關稅提高，這些商品面臨價格上漲風險。

彭博指出，川普最新一波「以關稅叫陣」的動作背後有一個不確定因素：美國最高法院即將對對等官司法源正當性作出裁決。如果大法官最後判川普敗訴，他未來很可能沒辦法再隨意調整對他國關稅稅率。最高法院下一次排定的開庭日期是2月20日。

關稅 川普

延伸閱讀

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

移民執法再釀死 川普拒評開槍是否恰當、稱政府檢討中

加國總理急滅火 川普不埋單 卡尼：無意與陸簽自貿協定

經濟日報社論／川普對加拿大強硬 給台灣的警示

相關新聞

不爽南韓國會！川普威脅：對韓對等關稅由15%增至25%

彭博資訊報導，美國總統川普於美東時間26日在真實社群發文，由於南韓國會未能通過美韓貿易協議並正式入法，美國將針對南韓汽車...

川普國安關稅威脅亞洲！這國站在海嘯第一排 4.47兆元商品恐遭波及

在美國最高法院審理總統川普的對等關稅之際，美國政府已以國安名義課徵或考慮開徵其他關稅。日本媒體分析顯示，如果全面實施，這...

貝森特：若加中敲定新貿易協議 美祭100%關稅懲加

美國財政部長貝森特今天表示，若加拿大敲定與中國的新貿易協議，美國將對加拿大進口商品課徵100%關稅。貝森特的說法呼應美國...

路透：印度市場門戶大開 歐盟車進口關稅最終大砍至10%

路透引述消息人士報導，印度計劃將歐盟進口車關稅從最高 110% 大幅調降至 40%。雙方最快於周二簽署的自由貿易協定，這...

川普喊對加國課100%關稅

在加拿大總理卡尼上周演說內容觸怒川普政府後，「關稅人」美國總統川普24日警告，若加國與中國大陸達成貿易協議，將對加國商品...

不滿加拿大總理傾中 川普威脅祭100%關稅

美國總統川普廿四日警告加拿大總理卡尼，若加國與中國大陸達成協議，將對加國輸美商品祭出百分之百關稅。卡尼當天隨後發布影片，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。