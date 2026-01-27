快訊

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

台北101登頂別模仿！游淑慧曝攀岩1數據：僅半樓高摔成重傷 ​

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普周一威脅將南韓輸美商品的關稅調高至25%。路透
美國總統川普周一威脅將南韓輸美商品的關稅調高至25%。路透

美國總統川普威脅要將南韓輸美商品的關稅提高至25%，理由是南韓國會未能將雙方去年達成的貿易協定立法。

川普周一在社群媒體上發文表示，新的關稅稅率將適用於汽車、木材、藥品，以及「所有其他對等關稅」。根據現有協定，美國目前對南韓產品課徵15%的關稅。

川普在貼文裡說：「南韓立法機構未履行與美國達成的協議。每項協議，我們都迅速採取行動，按照商定的交易下調關稅。我們當然也期待貿易夥伴這樣做。」

如果實施此一舉措，可能對多家向美國出口產品的南韓大型企業產生廣泛影響，例如現代汽車，該公司2024年向美國出口約110萬輛汽車。

如果實施此一舉措，可能對多家向美國出口產品的南韓大型企業產生廣泛影響，例如現代汽車，該公司2024年向美國出口約110萬輛汽車。

這項宣布是川普近期升高與盟友貿易緊張關係的最新動作。近幾周來，他曾威脅，若渥太華與北京簽署貿易協議，將對加拿大產品課徵高達100%的關稅，並因其尋求接管格陵蘭而揚言對歐洲國家商品加徵新關稅。

此外，川普也表示，將對與伊朗有業務往來國家的輸美商品課徵關稅，以此施壓德黑蘭停止鎮壓反政府抗議活動。

但迄今為止，美國政府尚未發布任何正式通知，以落實川普所威脅的關稅調整。

關稅 川普

延伸閱讀

移民執法再釀死 川普拒評開槍是否恰當、稱政府檢討中

加國總理急滅火 川普不埋單 卡尼：無意與陸簽自貿協定

經濟日報社論／川普對加拿大強硬 給台灣的警示

232條款 中日韓海嘯第一排…將衝擊價值6千億美元亞洲貿易

相關新聞

施壓南韓國會 川普威脅對韓關稅由15%增至25%

彭博資訊報導，美國總統川普於美東時間26日在真實社群發文，由於南韓國會未能通過美韓貿易協議並正式入法，美國將針對南韓輸美汽車...

川普翻臉加徵對南韓關稅至25%！青瓦台緊急回應了

朝鮮日報報導，美國總統川普於美東時間26日威脅加徵對南韓關稅至25%，南韓總統府回應尚未收到美國政府通知，預計今日（27...

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

美國總統川普威脅要將南韓輸美商品的關稅提高至25%，理由是南韓國會未能將雙方去年達成的貿易協定立法。

川普國安關稅威脅亞洲！這國站在海嘯第一排 4.47兆元商品恐遭波及

在美國最高法院審理總統川普的對等關稅之際，美國政府已以國安名義課徵或考慮開徵其他關稅。日本媒體分析顯示，如果全面實施，這...

貝森特：若加中敲定新貿易協議 美祭100%關稅懲加

美國財政部長貝森特今天表示，若加拿大敲定與中國的新貿易協議，美國將對加拿大進口商品課徵100%關稅。貝森特的說法呼應美國...

路透：印度市場門戶大開 歐盟車進口關稅最終大砍至10%

路透引述消息人士報導，印度計劃將歐盟進口車關稅從最高 110% 大幅調降至 40%。雙方最快於周二簽署的自由貿易協定，這...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。