快訊

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

台北101登頂別模仿！游淑慧曝攀岩1數據：僅半樓高摔成重傷 ​

韓國會未通過與美貿易協定 川普：關稅從15%升至25%

中央社／ 華盛頓26日專電

美國總統川普今天發文指出，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但他並未明說新關稅上路時間。

川普下午在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，貿易協定對美國非常重要。在每一項協定中，美國都迅速行動，根據協議內容降低美方關稅，當然也期望貿易夥伴採取同樣做法。

「韓國國會並未履行其與美國的協定。李（在明）總統與我於2025年7月30日為兩國達成了一項極佳的協議，我在2025年10月29日訪韓時重申這些條款。為什麼韓國國會尚未批准這項協議？」

川普說，由於韓國國會尚未通過美韓這項歷史性貿易協定，他宣布將韓國汽車、木材、製藥及所有其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。

川普去年7月表示，同意將進口自韓國的商品關稅降至15%，以換得韓國3500億美元的投資承諾。同年10月29日，韓國總統李在明（Lee Jae Myung）與來訪的川普已就涵蓋投資及造船領域的廣泛貿易協議達成共識。

總統辦公室政策室長金容範（Kim Yong-beom）當時向媒體表示，韓國針對美國的金融投資方案總額為3500億美元，其中2000億美元為現金投資，另外1500億美元則用於造船合作。

金容範說，雙方同時同意「將汽車及汽車零件的關稅由原本的25%下調至15%」。半導體方面，關稅將不會高於給予韓國主要競爭對手台灣的水準。

他也指出，美國與韓國的協議仍需經國會批准。韓國政府尚未回覆川普最新推文。

根據美國商務部數據，韓國是美國最主要的外國商品來源國之一，2024年對美出口金額達1320億美元，主要包括汽車與汽車零組件，以及半導體與電子產品。

關稅 川普

延伸閱讀

移民執法再釀死 川普拒評開槍是否恰當、稱政府檢討中

加國總理急滅火 川普不埋單 卡尼：無意與陸簽自貿協定

經濟日報社論／川普對加拿大強硬 給台灣的警示

232條款 中日韓海嘯第一排…將衝擊價值6千億美元亞洲貿易

相關新聞

施壓南韓國會 川普威脅對韓關稅由15%增至25%

彭博資訊報導，美國總統川普於美東時間26日在真實社群發文，由於南韓國會未能通過美韓貿易協議並正式入法，美國將針對南韓輸美汽車...

川普翻臉加徵對南韓關稅至25%！青瓦台緊急回應了

朝鮮日報報導，美國總統川普於美東時間26日威脅加徵對南韓關稅至25%，南韓總統府回應尚未收到美國政府通知，預計今日（27...

川普突威脅調高南韓商品關稅至25% 因不滿南韓國會未將貿易協定立法

美國總統川普威脅要將南韓輸美商品的關稅提高至25%，理由是南韓國會未能將雙方去年達成的貿易協定立法。

川普國安關稅威脅亞洲！這國站在海嘯第一排 4.47兆元商品恐遭波及

在美國最高法院審理總統川普的對等關稅之際，美國政府已以國安名義課徵或考慮開徵其他關稅。日本媒體分析顯示，如果全面實施，這...

貝森特：若加中敲定新貿易協議 美祭100%關稅懲加

美國財政部長貝森特今天表示，若加拿大敲定與中國的新貿易協議，美國將對加拿大進口商品課徵100%關稅。貝森特的說法呼應美國...

路透：印度市場門戶大開 歐盟車進口關稅最終大砍至10%

路透引述消息人士報導，印度計劃將歐盟進口車關稅從最高 110% 大幅調降至 40%。雙方最快於周二簽署的自由貿易協定，這...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。