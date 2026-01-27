韓國會未通過與美貿易協定 川普：關稅從15%升至25%

美國總統川普今天發文指出，由於韓國國會仍未通過去年與美國談定的貿易協定，因此他將韓國汽車、木材、製藥及其他對等產品的關稅，從15%提高至25%，但他並未明說新關稅上路時間。

川普下午在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，貿易協定對美國非常重要。在每一項協定中，美國都迅速行動，根據協議內容降低美方關稅，當然也期望貿易夥伴採取同樣做法。

「韓國國會並未履行其與美國的協定。李（在明）總統與我於2025年7月30日為兩國達成了一項極佳的協議，我在2025年10月29日訪韓時重申這些條款。為什麼韓國國會尚未批准這項協議？」

川普說，由於韓國國會尚未通過美韓這項歷史性貿易協定，他宣布將韓國汽車、木材、製藥及所有其他對等產品的關稅，從15%提高至25%。

川普去年7月表示，同意將進口自韓國的商品關稅降至15%，以換得韓國3500億美元的投資承諾。同年10月29日，韓國總統李在明（Lee Jae Myung）與來訪的川普已就涵蓋投資及造船領域的廣泛貿易協議達成共識。

總統辦公室政策室長金容範（Kim Yong-beom）當時向媒體表示，韓國針對美國的金融投資方案總額為3500億美元，其中2000億美元為現金投資，另外1500億美元則用於造船合作。

金容範說，雙方同時同意「將汽車及汽車零件的關稅由原本的25%下調至15%」。半導體方面，關稅將不會高於給予韓國主要競爭對手台灣的水準。

他也指出，美國與韓國的協議仍需經國會批准。韓國政府尚未回覆川普最新推文。

根據美國商務部數據，韓國是美國最主要的外國商品來源國之一，2024年對美出口金額達1320億美元，主要包括汽車與汽車零組件，以及半導體與電子產品。