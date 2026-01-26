貝森特：若加中敲定新貿易協議 美祭100%關稅懲加

快訊

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國財政部長貝森特今天表示，若加拿大敲定與中國的新貿易協議，美國將對加拿大進口商品課徵100%關稅。貝森特的說法呼應美國總統川普日前提出的類似警告。

法新社報導，貝森特（Scott Bessent）在美國廣播公司（ABC）節目「本週」（This Week）表示：「我們不能讓加拿大成為中國將廉價商品傾銷至美國的破口。」

加拿大總理卡尼（Mark Carney）16日訪問北京時宣布，加中關係回溫，雙方已達成「新的戰略夥伴關係」及一項初步貿易協議。

依據協議內容，中國預計在3月1日前把加拿大菜籽油的進口關稅，從目前的84%降至約15%。

中國將允許加拿大旅客免簽入境，加拿大則將在新的優惠關稅稅率6.1%下，進口4萬9000輛中國製電動車作為交換。

這項協議是在美加貿易衝突的背景下達成，川普政府先前已對其北方鄰國加拿大全面加徵進口關稅。

當被問及華府是否會兌現川普昨天所說，對加拿大進口商品課徵100%關稅，貝森特回應：「如果他們進行自由貿易協議，確實存在課徵100%關稅的可能。」

貝森特並補充說，若加拿大「更進一步」，或美方看到「加拿大允許中國商品傾銷」，就會實施新關稅。

川普今天也在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）評論渥太華與北京的磋商。他寫道：「中國正成功且徹底接管曾經偉大的加拿大，看到這一切真令人難過。」

