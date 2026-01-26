快訊

載逾350人菲律賓渡輪沉船！已釀7死 乘客夜漂海上求救畫面曝

台中醉婦墜落一江橋下向友人求救 獲救後稱「被狗追才掉下」

路透：印度市場門戶大開 歐盟車進口關稅最終大砍至10%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
印度是全球僅次於美、中的第三大汽車市場。路透
印度是全球僅次於美、中的第三大汽車市場。路透

路透引述消息人士報導，印度計劃將歐盟進口車關稅從最高 110% 大幅調降至 40%。雙方最快於周二簽署的自由貿易協定，這將是印度廣大市場迄今最顯著的門戶開放。

知情人士向路透透露，莫迪政府已同意，歐盟進口價格超過 1.5 萬歐元（約 17,739 美元）的車輛，將以配額的方式立即調降關稅。

消息人士說，稅率隨後將逐步降至 10%，如此一來，福斯（VW）、賓士（Mercedes-Benz）及寶馬（BMW）等歐洲車廠將容易進入印度市場。

印度和歐盟預定周二宣布，就延宕多年的自由貿易協定完成談判；隨後雙方將敲定細節，並正式批准這項譽為「協定之母」的重大合約。

這項協定可望擴大雙邊貿易，並提振印度的紡織品及珠寶等商品出口。自 8 月底以來，這些產業因美國祭出的 50% 關稅而遭受重創。

以銷量計算，印度是全球僅次於美、中的第三大汽車市場，但其本土汽車產業長期以來受到嚴密保護。新德里當局目前對進口車課徵 70% 至 110% 的關稅。

消息人士透露，新德里提議將每年約 20 萬輛燃油車的進口關稅立即裁撤至 40%，這是印度迄今開放汽車業最積極的一次。消息人士強調，此配額在最後關頭仍可能有所變動。

兩名消息人士表示，為了保護馬辛德拉（Mahindra & Mahindra）及塔塔汽車（Tata Motors）的投資，電動車頭五年會被排除在降稅範圍之外。五年後，電動車才會比照燃油車調降關稅。

歐洲車在印度每年 440 萬輛的汽車市場中，目前市占率不到 4%。這市場目前由日本鈴木汽車以及本土品牌馬辛德拉、塔塔稱霸，三者合計囊括三分之二的市場。

關稅 川普

延伸閱讀

川普喊對加國課100%關稅

新南向放款連五年連陣 去年新增1,790億元 新設七處據點

亞洲首富么子150萬元新腕表 內嵌雕像坐金黃椅還鑲397顆寶石

印度爆立百病毒病例 疾管署將列第五類法定傳染病

相關新聞

不滿加拿大總理傾中 川普威脅祭100%關稅

美國總統川普廿四日警告加拿大總理卡尼，若加國與中國大陸達成協議，將對加國輸美商品祭出百分之百關稅。卡尼當天隨後發布影片，...

路透：印度市場門戶大開 歐盟車進口關稅最終大砍至10%

路透引述消息人士報導，印度計劃將歐盟進口車關稅從最高 110% 大幅調降至 40%。雙方最快於周二簽署的自由貿易協定，這...

川普喊對加國課100%關稅

在加拿大總理卡尼上周演說內容觸怒川普政府後，「關稅人」美國總統川普24日警告，若加國與中國大陸達成貿易協議，將對加國商品...

美關稅衝擊下強化國際合作 歐盟與越南關係升級

歐洲聯盟官員表示，歐盟與越南將於歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）29日造訪河內期間提升雙邊關係，雙方正試...

加中若達貿易協議 川普：課加拿大100％關稅

川普總統24日再度威脅，如果加拿大與中國達成貿易協議，將對所有加拿大商品，徵收100%關稅。美聯社報導指出，這番話顯示川...

分散美國關稅風險 歐盟四處簽貿易協議

歐盟近日與南美完成自貿談判、加速與印度談判，還有跟中國達成電動車協議，都是為了分散美國關稅風險！美國近來雖然取消了對歐盟國家的格陵蘭關稅，但近來又因為加拿大恐遭美國課稅，全球都陷入關稅不確定性中。歐盟因而加緊跟印度談判，雙方有望下降服裝、藥品、鋼鐵、石油產品等商品的關稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。