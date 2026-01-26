川普喊對加國課100%關稅

快訊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

在加拿大總理卡尼上周演說內容觸怒川普政府後，「關稅人」美國總統川普24日警告，若加國與中國大陸達成貿易協議，將對加國商品加徵100%關稅，預示今年將重新協商的美墨加協定（USMCA）前途多舛。

川普24日在社群媒體發文，再度譏諷卡尼為「州長」，表示「如果卡尼州長認為他會讓加拿大成為中國把貨物送進美國的『卸貨港』，他就大錯特錯。中國會生吞活剝加拿大」，「如果加拿大與中國達成協議，所有加拿大輸美商品將立刻被課徵100%關稅」，「世界最不需要的，就是讓中國接管加拿大，這將不會發生，一點可能性都沒有」。

川普最新發言又顯示他的態度「髮夾彎」。卡尼本月稍早訪問中國大陸、並達成調降彼此部分產品關稅的初步協議後，川普還說，「簽署貿易協議對他（卡尼）來說是好事」，「如果你能和中國達成協議，就應該去做」。但卡尼上周在瑞士達沃斯發表演說，呼籲規模較小的國家團結對抗世界強權的經濟脅迫，暗示美國正破壞世界秩序，觸怒川普團隊，還與川普打口水戰。

卡尼24日呼籲加拿大民眾「愛買國貨、建設加拿大」以因應外來經濟威脅，但未提及美國，「我們無法掌控其他國家的，但我們能成為自己的最佳客戶」。

加國負責美加貿易的部長勒布朗同日則說，加國並未追求與中國大陸簽署自由貿易協定，「這次成果是解決幾項重要的關稅議題」。加國商務部也說，加國已透明列出這項協議的要點，主要攸關加國消費者與企業，並非針對其他市場的計畫。

加國和中國大陸達成的貿易協議範圍有限，包括取消電動車與油菜籽的貿易壁壘、以及加拿大人民能免簽入境中國大陸。

