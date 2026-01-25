不滿加拿大總理傾中 川普威脅祭100%關稅

美國總統川普廿四日警告加拿大總理卡尼，若加國與中國大陸達成協議，將對加國輸美商品祭出百分之百關稅。卡尼當天隨後發布影片，呼籲加國民眾「愛買國貨、建設加拿大」以因應外來經濟威脅，但未點名美國。

紐約時報廿四日報導，卡尼廿日在達沃斯世界經濟論壇演說，以不點名方式批評川普以關稅作為脅迫手段的政策後，川普對卡尼態度明顯轉變，從先前稱讚中加協議對卡尼有利，轉而以重稅威脅。

川普在自創社媒真實社群發文說，若卡尼「州長」以為他能讓加國變成將中國商品送進美國的轉運港口，那就大錯特錯，「中國會把加國生吞活剝，包括摧毀他們的企業、社會結構和整體生活方式。若加、中達成協議，所有加國輸美商品將立即面臨百分之百關稅」。

這是卡尼去年三月出任加國總理以來，川普首次稱他「州長」。卡尼的前任杜魯多經常被川普稱為「州長」，川普曾多次表示，有意將加拿大納為美國第五十一州。

川普後續發文又說，「世界最不需要的是中國接管加國，這不會發生，一丁點可能性都沒有！」

加拿大廣播公司（ＣＢＣ）報導，卡尼隨後在社媒Ｘ發布一段預錄、競選風格影片，主打「買加國貨、建設加拿大」，以對抗外國的經濟威脅。

目前沒跡象顯示中加將達成廣泛貿易協定。彭博報導，十三至十七日結束訪中的卡尼透露，中方預期下調對加國油菜籽關稅，提供加國人入境免簽；作為交換，加方將允許四點九萬輛中國電動車以約百分之六關稅進入加國市場，而非原本百分之百。

加國負責美加貿易的部長勒布朗廿四日在社媒Ｘ發文說，「加國並未尋求與中國簽署自由貿易協定。這次成果是解決幾項重要的關稅議題」。

卡尼在達沃斯演說時，則批評強國將關稅當武器，還說加國這類曾在「美國霸權」時代繁榮發展的中等國家，必須看清現實已然改變，若只是一味順從，已無法保護他們免受大國侵略；若不在談判桌，就會任人宰割。

翌日川普在達沃斯演說，表示看了卡尼的演說，「他顯然不怎麼感恩。加國因為美國才得以生存」。川普其後還撤銷邀請卡尼加入和平理事會。

加國是美國第二大貿易夥伴，主要出口石油到美國，是美國主要石油進口來源；若對加國輸美商品課百分之百關稅，美國消費者將支付高額成本，嚴重影響農業與製造業等。