美關稅衝擊下強化國際合作 歐盟與越南關係升級

中央社／ 河內25日綜合外電報導
歐盟理事會主席柯斯塔。(歐新社) 歐新社
歐洲聯盟官員表示，歐盟與越南將於歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）29日造訪河內期間提升雙邊關係，雙方正試圖在美國關稅帶來的貿易影響下，擴展彼此國際合作。

路透社報導，越南最高領導人蘇林（To Lam）23日獲執政的共產黨再度任命為中央總書記，柯斯塔此行可能會成為蘇林連任後所見的首名國際主要領袖。

不願具名的官員指出，將歐盟（EU）與越南雙邊關係提升至最高層級的計畫已籌備數月，先前主要因行程安排而延宕。

此舉將使歐盟在越南，與中國、美國、俄羅斯等國的層級相同，進一步擴大越南高階夥伴關係，符合越南在大國之間維持平衡的外交策略。

歐盟理事會拒絕對此發表評論。越南政府亦未回應置評請求。

這類關係的升級多屬象徵性質，通常僅意味著更頻繁的高層會晤，以及沒有具約束力的協議。

儘管前美國總統拜登（Joe Biden）2023年底訪問河內期間，已與越南簽署關係升級協議，但在川普政府對越南商品加徵關稅後，越南與美國的關係已於去年惡化。

根據一份聯合聲明草案，這名官員表示，歐盟與越南的關係升級，預料可在許多領域促成更多合作，包括研究、科技、能源及關鍵礦產。越南擁有稀土、鎵與鎢等重要礦藏，但多數尚未充分開發。

越南高度依賴貿易，身處全球供應鏈中的重要環節，特別是在電子產品、服裝與鞋類。越南已與包括歐盟在內的多個夥伴簽署自由貿易協定。

歐盟多次批評與越南簽署的自由貿易協定。這項協定自2020年生效以來，歐盟對越南的貿易逆差大幅增加，在2024年來到425億歐元。

歐盟官員指控河內以多項非關稅障礙阻礙歐盟產品進口，但布魯塞爾至今僅採取有限行動因應此情況。

根據歐盟理事會公布行程，柯斯塔在訪問越南前將先前往印度，會同歐盟執委會主席范德賴恩（Ursulavon der Leyen）與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行貿易會談。

