分散美國關稅風險 歐盟四處簽貿易協議

歐盟近日與南美完成自貿談判、加速與印度談判，還有跟中國達成電動車協議，都是為了分散美國關稅風險！美國近來雖然取消了對歐盟國家的格陵蘭關稅，但近來又因為加拿大恐遭美國課稅，全球都陷入關稅不確定性中。歐盟因而加緊跟印度談判，雙方有望下降服裝、藥品、鋼鐵、石油產品等商品的關稅。

印度也在分散風險

根據《英國廣播公司》報導，印度由於因為購買俄羅斯石油，也被美國課徵50%的關稅，印度總理莫迪近日也正在加快與他國的戰略與貿易聯繫。印度與歐盟最快可能在27日，雙方領導人舉行峰會時宣布達成共識，經過雙方近20年的艱苦協商，談判已接近尾聲。

若雙方達成協議，這將是印度四年內簽署的第九份自由貿易協定（FTA），此前印度已與英國、阿曼、紐西蘭等國達成一系列協議。對歐盟來說，先前已與南方共同市場貿易集團以及日本、韓國和越南等國簽署了貿易協定。經濟學人分析師達斯古普塔強調，雙方現在都在尋求可靠的貿易夥伴。

大量產品可降稅

達斯古普塔表示，印度希望以此抵消美國關稅的影響，而歐盟則希望擺脫對中國的貿易依賴。《雅虎財經》提到，隨著美國總統川普揚言若加拿大推出對中友善貿易政策就將課稅懲罰，歐盟也希望降低美國關稅風險，近來幾個耗時許久的貿易談判也在加速。

歐印自貿協定預計將降低服裝、藥品、鋼鐵、石油產品和機械等主要出口產品的關稅，並幫助印度企業更好地吸收美國提高關稅帶來的衝擊。印度想要保護的農業和乳製品等政治敏感領域可不受該協議的影響，而汽車、葡萄酒和烈酒等行業的關稅可能會分階段降低。

