快訊

外帶也不行？甜甜圈店「拒接待12歲以下孩童」引爭議 店家澄清遭罵翻

川普示警加拿大別跟中國達協議 否則祭100%關稅

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天警告渥太華當局，如果加拿大與中國達成貿易協議，所有進入美國的加國商品都將立即面臨100%關稅

川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文表示，如果加拿大總理卡尼（MarkCarney）以為，他能把加國變成中國向美國輸送貨物和產品的轉運港口，「那就大錯特錯了」。

他的貼文還寫道：「中國將徹底生吞活剝加拿大，包括摧毀他們的企業、社會結構及整體生活方式。」

川普更指出：「如果加拿大與中國達成協議，所有進入美國的加國貨物和產品會立即面臨100%關稅。」

卡尼日前剛結束訪中行程，他與中國國家主席習近平達成協議。加拿大為中國的電動汽車進口和汽車投資敞開大門，而作為交換，中國預計將降低對加拿大農漁產品的關稅。

但美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於22日受訪說，加中兩國最近達成的協議，可能會損害今年夏天將啟動的「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）談判。

關稅 川普

延伸閱讀

川普引發股債匯同步下跌 究竟買什麼才能避險？

川普怎麼變成這樣？前白宮OMB首席經濟學家：好懷念川普1.0

美國國防戰略未提台灣 學者：美中經貿、關稅較台海議題優先

總統還是鍵盤俠？ 川普怒發80帖 中網：川寶精力旺盛

相關新聞

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

路透24日報導，美國總統川普當天在自創社媒真實社群發文說，若加拿大與中國大陸達成貿易協議，他將對加拿大徵收100%關稅，

加總理籲組新聯盟抗霸權

加拿大總理卡尼呼籲中等強國團結對抗霸權，持續在國際間激起漣漪，也為掙脫美國恃強凌弱的桎梏指引出一條明路，對備受美國總統川...

川普把關稅當武器…加速各國「去美化」浪潮 拋售美債、貿易轉向

美國總統川普頻頻動用關稅做為外交政策工具，本周更在達沃斯攪動世界局勢，已使各國加速「去美國化」的貿易與金融布局，除了推動...

紐時：川普瘋美國優先 中能塑造大國形象 見縫插針「獲勝」？

美國總統川普愈瘋狂，中國愈能見縫插針「獲勝」？川普近來因格陵蘭問題與歐洲盟友裂痕加大，他在達沃斯論壇上演講還持續「補刀」...

川普：「關稅」是自己最愛單字

美國最高法院即將公布總統川普大規模全球關稅措施的合法性問題，川普13日表示，關稅政策為美國帶來許多重大投資，「我們應該要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。