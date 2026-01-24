川普示警加拿大別跟中國達協議 否則祭100%關稅
美國總統川普（Donald Trump）今天警告渥太華當局，如果加拿大與中國達成貿易協議，所有進入美國的加國商品都將立即面臨100%關稅。
川普在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文表示，如果加拿大總理卡尼（MarkCarney）以為，他能把加國變成中國向美國輸送貨物和產品的轉運港口，「那就大錯特錯了」。
他的貼文還寫道：「中國將徹底生吞活剝加拿大，包括摧毀他們的企業、社會結構及整體生活方式。」
川普更指出：「如果加拿大與中國達成協議，所有進入美國的加國貨物和產品會立即面臨100%關稅。」
卡尼日前剛結束訪中行程，他與中國國家主席習近平達成協議。加拿大為中國的電動汽車進口和汽車投資敞開大門，而作為交換，中國預計將降低對加拿大農漁產品的關稅。
但美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）於22日受訪說，加中兩國最近達成的協議，可能會損害今年夏天將啟動的「美國-墨西哥-加拿大協定」（USMCA）談判。
