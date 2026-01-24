卡尼與陸走太近 川普嗆「州長」 揚言對加拿大課100%關稅

美國總統川普24日再度對加拿大祭出威脅，宣稱如果加拿大與中國大陸達成貿易協議，將對加國所有對美國出口課徵100%關稅。

川普在社群媒體Truth Social上以「州長」稱呼加拿大總理卡尼，批評卡尼允許中國大陸擴大出口電動車至加拿大「大錯大錯」。川普說：「中國大陸會把加拿大生吞活剝，吃得一乾二淨，包括摧毀他們的企業、社會結構與普遍生活方式。如果加拿大與中國大陸達成協議，所有輸入美國的加國商品和產品，將立即面臨100%關稅。」

中國大陸和加拿大上周達成降低部分貿易壁壘和修補關係的協議，顯示加國外交政策轉向，不再與川普貿易政策看齊。卡尼預期中國大陸將調降加拿大油菜籽關稅，加國則會允許4.9萬輛中國大陸電動車以約6%的關稅稅率輸入該國市場，並取消100%的附加稅。卡尼表示，中國大陸也將提供加拿大人免簽入境待遇。