加總理籲組新聯盟抗霸權

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

加拿大總理卡尼呼籲中等強國團結對抗霸權，持續在國際間激起漣漪，也為掙脫美國恃強凌弱的桎梏指引出一條明路，對備受美國總統川普恥笑的歐洲國家尤其有啟發作用。

卡尼20日在達沃斯世界經濟論壇（WEF）發表演說，敦促中等國家團結抗拒超級強權無理要求。他未明指川普，但對美國關稅和其他經濟霸凌行徑的譴責溢於言表，引起全球熱烈回響。

卡尼敦促世界各國面對現實，別以為遵循規則的舊國際秩序依然可行。他說：「我們正位於斷裂點，而非過渡期。過去20年來，一連串金融、公衛、能源和地緣政治危機，已赤裸裸暴露出全球整合到極致的風險。最近強權國家開始把經濟整合當武器，把關稅當籌碼，把金融基礎設施當脅迫工具，把供應鏈當可剝削的弱點。」

他呼籲中等強國組建新聯盟，揮別超級強權為追求己利，以經濟整合要脅的現行體系。他說：「中等強權必須團結行動，因我們若上不了（談判）桌，就會被列上菜單。」為避免在美中兩大超級強權對峙的世界任人宰割，卡尼說：「夾在中間的國家有個選擇：競相爭取施恩，或合力開闢有影響力的第三條路。」

卡尼演說引起廣泛討論。美國智庫「國際危機組織」（ICG）執行長艾羅表示，川普對丹麥領土格陵蘭虎視眈眈，威脅到這個歐洲國家主權，這才喚醒西方領袖面對全球秩序丕變的新現實。

金融時報專欄作家桑希爾說，卡尼領導的加國已為歐盟指引一條出路：減少國內經商障礙、加強投資國防和科技，並尋求與南美洲和印度等國擴大貿易關係，藉此抗衡美國。

