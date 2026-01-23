川普把關稅當武器…加速各國「去美化」浪潮 拋售美債、貿易轉向

美國總統川普頻頻動用關稅做為外交政策工具，本周更在達沃斯攪動世界局勢，已使各國加速「去美國化」的貿易與金融布局，除了推動擴大與美國以外國家進行貿易，也考慮降低美元資產部位。

僅僅數日內，川普提出「格陵蘭關稅」又撤銷，變化的速度令世界震驚。在世界經濟論壇上，與會者頻繁談論如何降低對美國的曝險，如何透過加強彼此貿易，彌補美國貿易角色變化帶來的影響。加拿大財長商鵬飛，各國為因應美國政策衝擊，正積極強化區域貿易並推動市場多元化，以降低對美依賴。

在貿易領域的「去美化」方面，波士頓顧問公司預測，截至2034年的10年間，美國在全球商品貿易中的占比可能從12%降至9%，未來主導全球貿易的四個主要節點為美國、中國、除中國之外的金磚國家+、以及由歐洲多數國家、加拿大、墨西哥、日本、澳洲和幾個亞太經濟體組成的多邊合作國家。

不久前，歐盟與南美洲的南方共同市場（Mercosur）本月簽署自由貿易協定，是歐盟規模最大的貿易協定。

在波士頓顧問的研究中，多邊合作國家之間的貿易以及中國與「全球南方」國家盟友之間的貿易將成為全球貿易的主要推動力，而美國貿易增速可能相對放緩。

在金融領域的「去美化」方面，格陵蘭島的爭端重新引發對「美國例外論」和美元地位的質疑，再加上美國外交政策不確定性以及高昂的債務水準，已促使從歐洲到印度的基金紛紛將資產從美國公債分散。

根據美國政府上周數據，印度持有的美國公債已降至五年低點，長期美國公債規模已降至1,740億美元，較2023年高峰減少26%；北歐大型投資機構重估或調整美國資產部位，包括瑞典最大退休基金Alecta透露已賣出大部分美債持倉，理由是與美債和美元相關的風險上升，而丹麥退休基金Akademiker Pension計劃在月底前出清美債，並表明這與美國揚言吞併格陵蘭有關。

根據彭博分析，在央行去美元化過程中，黃金增速跑第一。黃金在外匯存底中的成長速度快於歐元，而美元占比則逐步下滑。中國大陸持有的美國公債已從十年前的1.08兆美元降至6,830億美元；日本則維持在1.2兆美元。