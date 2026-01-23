首現達沃斯論壇 馬斯克批美太陽能關稅看好機器人未來

快訊

中央社／ 瑞士達沃斯22日綜合外電報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）今天在達沃斯（Davos）論壇批評美國對太陽能的關稅政策，並提出特斯拉（Tesla）多項目標，包括明年開始銷售人形機器人，透露歐洲有望數週內批准自動駕駛技術。

路透社報導，馬斯克多年來一直將世界經濟論壇（WEF）年會形容為菁英化、不可理解與一般民眾脫節，但這次他接受世界經濟論壇代理共同主席貝萊德集團（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）的訪談。

芬克在這場廣泛討論一開始即表達對馬斯克的欽佩。對談內容涵蓋機器人與人工智慧（AI）未來、可重複使用火箭帶來的經濟效益，以及馬斯克童年對科幻小說的著迷。

由於馬斯克與美國總統川普關係密切，以及他所掌舵的多家企業，包括星鏈（Starlink）母公司太空探索科技公司（SpaceX）、社群平台X，以及AI新創公司xAI，使他近年來知名度大幅提高。

在再生能源議題上，馬斯克與川普立場不同。馬斯克表示，美國具備生產足以滿足全國電力需求的太陽能發電能力，甚至可因應大型科技公司高耗能資料中心擴張所帶來的用電需求。

他說：「只要利用猶他州、內華達州或新墨西哥州的一小塊土地，占美國國土面積極小一部分，就能生產美國所需的全部電力。」

馬斯克表示：「不幸的是，太陽能的關稅壁壘非常高，這使得部署太陽能的經濟成本被人為推高。」

川普一向公開批評潔淨能源，同時鼓勵石油巨擘擴大石油與天然氣鑽探。

川普凍結對大型陸上風電與太陽能計畫核准，導致數以千計MW（百萬瓦特）發電容量卡關。對正急於確保足夠電力、以因應AI驅動用電激增的美國而言，這正值關鍵時刻。

這場訪談並未觸及本週論壇聚焦的其他重大地緣政治與經濟議題，包括川普對格陵蘭的企圖以及俄烏戰爭，而是將重心放在科技與機器人發展。

馬斯克預測，機器人最終將超越人類數量，帶來巨大的經濟繁榮，並打趣談到前往火星。

他在訪談尾聲說，「有人問我是不是想死在火星上，我說『是的，但不是在撞擊的那一刻』」，引發現場笑聲。

