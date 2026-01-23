美商務部長：中加協議可能損害美墨加貿易談判

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）表示，加拿大最近與中國達成的協議可能會損害今年夏天將啟動的「美墨加協定」（USMCA）的談判，批加拿大「在玩弄一套他們並未真正深思熟慮的規則」。

盧特尼克22日在瑞士達沃斯接受彭博社採訪時發表上述言論。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）20日在達沃斯經濟論壇上發表講話，稱舊的世界秩序已經終結，抨擊全球霸權主義，並敦促中等強國攜手合作，對抗大國濫用權力。

儘管卡尼在演講中明確提到經濟脅迫和關稅被用作籌碼，但他並未提及美國總統川普（Donald Trump）的名字。

隨後在21日，川普在同一論壇上發表演講，他提到加拿大應該「感謝」美國，並稱「加拿大依靠美國才能生存」。

美加兩國已陷入近一年的貿易戰，川普對加拿大進口商品加徵了全面關稅；川普曾提到加拿大應成為美國第51州的言論，引起許多加拿大人反感。

與此同時，卡尼剛結束了對中國的訪問，與中國國家主席習近平達成協議。加拿大為中國的電動汽車進口和汽車投資敞開大門，而作為交換，中國預計將降低對加拿大農漁產品的關稅。

加拿大政府正透過貿易夥伴多元化來應對來自美國的貿易威脅，卡尼還稱中國是比美國「更可預測」的貿易夥伴。

盧特尼克接受彭博社採訪時說：「饒了我吧！加拿大擁有全世界第二好的貿易協定，而我卻要聽這傢伙（卡尼）抱怨個不停。」

他表示，如果加拿大繼續向中國傾斜，選擇進口中國電動汽車，並採取其他加強與北京貿易的措施，「你認為美國總統在美墨加協定談判期間會說，『你們還應繼續保持世界上第二好的協議』嗎？」

他並對加拿大提出警告：「你認為中國會開放經濟接受加拿大的出口嗎？這是我見過最愚蠢的事情。」

盧特尼克認為，考慮到加拿大的經濟以及與美國高度緊密的商業往來情況，卡尼的談話不過是一種政治噱頭。他批評加拿大從未向世界提到自己擁有最好、或者第二好的協議，而是選擇抱怨，選擇向中國傾斜。

加拿大財政部長商鵬飛（François-PhilippeChampagne）對盧特尼克的言論不以為然，他今天在魁北克接受媒體訪問時表示，7國集團（G7）每個成員國對中國都有各自的戰略路徑，交往同時也非常謹慎，「加拿大也不例外。」

華盛頓郵報1月20日社論對加拿大為了嘲諷川普而拉攏中國的行為提出批判，認為總理卡尼故意模糊界線，例如他在宣布與習近平達成協議時提到，中國是「第二大貿易夥伴和第三大投資者」，卻未提及加拿大最大的貿易夥伴和投資者是美國；目光短淺的卡尼政府將自食其果。