又威脅歐洲！川普揚言若賣美國資產 將發動「大規模反擊」
美國總統川普22日表示，如果歐洲各國以拋售美國資產反擊他的關稅威脅，美國將發動「大規模反擊」。
川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）接受福斯商業台（Fox Business）訪問時說：「如果他們要做就做吧，但你也知道，如果發生這種事，我方會發動大規模反擊…我們占盡優勢。」
尋求掌控格陵蘭的川普原本揚言對歐洲八國商品加徵關稅，引發歐洲可能拋售美國數兆美元債券和股票來反制美國的猜測。丹麥退休金基金AkademikerPension本周宣布計劃拋售1億美元美國公債，格陵蘭SISA退休金也已表示，正評估是否應繼續投資美股。
另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基22日匆忙趕往瑞士，與川普舉行一小時會談。川普會後以「很棒」形容這場會議，並重申希望烏俄戰爭結束。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言