川普關稅判決又延期了 下個可能發布日期落在2月20日

美國最高法院20日未就總統川普關稅政策合法性做出判決，澆熄了外界對於最高法院會迅速撤銷關稅措施的期待。大法官將於下周開始休庭四周，代表可能至少還要再過一個月才能有結果。根據發布判決意見書的慣例，下一個可能發布川普關稅案判決的日期將是2月20日。

這段等待判決的期間內，爭議的關稅暫時將維持不變。根據聯邦政府數據，川普關稅每月讓進口商付出超過160億美元。根據彭博分析師的計算，川普政府徵得相關關稅的總金額，到2月20日前將突破1,700億美元。

川普20日被問到若最高法院否決他先前的關稅措施，他將如何推動最新發動的「格陵蘭關稅」時，川普回答，他還可以考慮替代手段。至於最新的「格陵蘭關稅」，將依據何種法律授權，川普沒有說明。

白宮則是表示，若現行關稅遭到推翻，將迅速改以其他法律工具取而代之。但川普也坦言，替代方案效果不會太好。他對記者說：「我不想嚇到你們，但那會麻煩得多。（替代方案）沒那麼好，對國家安全也沒那麼有利。我們現在有一個完美的制度。」

去年11月5日在最高法院的辯論庭可以看出，法院對川普是否有權根據1977年的「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）來徵收關稅，持懷疑態度。當時最高法院加速推進此案審理程序，曾讓反對川普關稅者寄望能很快就得到不利於川普的判決。不料最後階段的判決時程卻未如外界預料得快。

最高法院20日只對三件關注度較低的案件做出判決。依照最高法院通常的做法，所有經過辯論的案件，都會在法庭上宣判。因此休庭期間基本上就不會有判決。

大法官21日將聽取關於川普試圖開除聯準會理事庫克一案的辯論，但法院並未計劃在同日發布其他判決意見書，且之後直到2月20日前都沒有安排正式會議。最高法院也可能召開特別庭來宣布關稅判決，但這種做法極為罕見。

