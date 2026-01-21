李在明稱不擔心半導體關稅 但南韓不劣於台灣 「意味可能一樣不利」
南韓總統李在明21日在青瓦台記者會上表示，如果華府調高半導體關稅，半導體價格將隨之上漲，但他對此不會太過擔心，認為這僅是不穩定局面中，其中一項變數。
他說，南韓與台灣在全球半導體市場的占有率為80–90%，如果關稅調高100%，則半導體價格將上漲100%。
李在明指出，為了因應這種局面，南韓也提前談成了不劣於台灣的關稅待遇，但他也說，「這也意味著可能與台灣一樣不利，所以希望台灣能堅持下去」。
受惠於人工智慧（AI）投資帶動的強勁需求，南韓2025年半導體出貨額年增22%至1,734億美元，出口總額年增3.8%，攀抵創紀錄的7,094億美元。對美國的晶片出口占半導體出口額8%，而中國仍是最大的半導體市場，其次為台灣與越南。
在談及韓元走貶時，李在明指出，南韓當局預期，匯率可望在一、兩個月內回升至兌1美元約1,400韓元的水準。他警告，僅靠國內政策不足以穩定外匯市場，因為韓元走勢某種程度與日圓疲弱有關。
他並表示，韓股去年大漲76%，表現稱冠全球，但目前仍被低估。
