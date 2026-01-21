快訊

總預算8度被擋 卓榮泰要求與立院直接辯論：由民眾做公決

外資下重手！三大法人賣超774億元 台股噴8689億元大量淚別5日線

新北市鶯歌某私立幼兒園爆不當管教 助教要求孩童「當眾脫內褲」跪地擦水

美國揚言對半導體課100%關稅 李在明：美晶片價格恐飆

中央社／ 首爾21日綜合外電報導
南韓總統李在明今天試圖淡化外界對美國政府揚言要對半導體徵收高達100%進口關稅的疑慮。 歐新社
南韓總統李在明今天試圖淡化外界對美國政府揚言要對半導體徵收高達100%進口關稅的疑慮。 歐新社

韓國總統李在明今天試圖淡化外界對美國政府揚言要對半導體徵收高達100%進口關稅的疑慮，他表示，若華府對半導體進口產品加徵高關稅，恐使美國國內晶片價格急遽飆升。

路透社報導，美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）日前警告韓國與台灣晶片商若不在美國本土擴大生產，未來可能面臨高達100%的關稅。

對此，李在明表示，鑑於韓國與台灣晶片製造商在全球市場占據主導地位，川普政府若對半導體產品課徵100%進口關稅，可能導致美國晶片價格飆漲。

他在記者會中表示：「他們（韓國和台灣晶片製造商）掌握了80%到90%的市占率…因此，大多數成本可能會直接轉嫁到美國物價上。」

韓國三星電子（Samsung Electronics）及SK海力士（SK Hynix）和台積電分別主導全球記憶體晶片與晶圓代工市場。

李在明還說，韓國已透過韓美貿易協議取得一些保障，確保韓國晶片製造商在面對台灣或全球其他競爭對手時，不會處於劣勢。

韓國2025年出口額達到7094億美元，較2024年成長3.8%，創下歷史新高，主要受惠於人工智慧（AI）投資熱潮帶動半導體出貨成長22%。

韓國2025年半導體出口額達1734億美元，對美國的出口占比為8%，中國仍是韓國半導體業的最大市場，其次是台灣和越南。

關稅 川普 美國 半導體 李在明 韓美 南韓 晶片 貿易協議

延伸閱讀

李在明質疑北韓無核化意願 促美斡旋尋求對話

李在明促徹查無人機事件 憂衝擊經濟與兩韓關係

中日爭端陰影下…日韓峰會加強雙邊關係 李在明「穿梭外交」保持中立

一起打鼓吧！2026日韓雙邊領袖會談除了爵士鼓合奏，還談了什麼？

相關新聞

美國揚言對半導體課100%關稅 李在明：美晶片價格恐飆

韓國總統李在明今天試圖淡化外界對美國政府揚言要對半導體徵收高達100%進口關稅的疑慮，他表示，若華府對半導體進口產品加徵...

川普關稅威脅 梅爾茨：德經濟依賴出口反制須審慎

美國總統川普以格陵蘭問題為由，揚言對歐洲部分國家加徵關稅。德國總理梅爾茨表示，歐洲應冷靜回應美方施壓，避免升高衝突；對於...

仍未判決！美最高法院即將休庭四周 川普關稅速判希望落空

美國最高法院周二（20日）未就總統川普的關稅政策合法性做出判決，澆熄了外界對於最高法院會迅速撤銷關稅措施的期待。大法官將...

法國總統拒絕加入和平理事會 川普嗆：香檳課稅200%

川普近日加速推動成立「和平理事會」，據悉想在達沃斯世界經濟論壇（WEF）舉行期間簽署完整章程和職權範圍。不過，法國總統馬...

德智庫：川普關稅成本 美民眾埋單

最新研究顯示，美國總統川普任內實施的關稅政策，其成本高達96%由美國進口商與消費者承擔，僅約4%由外國出口商支付。

法院判決若不利 關稅法源白宮有備案

美國貿易代表葛里爾日前受訪表示，若美國最高法院就對等關稅案判決結果對川普政府不利，白宮「隔天」將迅速以其他法源重啟關稅措...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。