法院判決若不利 關稅法源白宮有備案
美國貿易代表葛里爾日前受訪表示，若美國最高法院就對等關稅案判決結果對川普政府不利，白宮「隔天」將迅速以其他法源重啟關稅措施，他並透露至少還有四種法源途徑。
葛里爾十五日表示，若出現任何不利裁決，白宮將「隔天開始」立即重擬關稅措施。他強調，在實施關稅前，他與其他顧問已提供川普達成貿易目標的「不同選項」，暗示白宮仍有其他途徑課稅。
即使最終判決不利川普，川普課徵關稅的能力會受多大影響仍有待觀察。康乃爾大學經濟學教授普拉薩德指出，川普可能被迫調整戰術或改用其他關稅法源，「照目前趨勢，即便最高法院裁定不利，也未必能阻止川普以關稅施壓他國」。
葛里爾說，川普替代途徑包括第一任對中國課關稅、且挺過多次法律挑戰的三○一條款，以及國家安全法源二三二條款、國際收支法源一二二條款、反制他國對美特殊歧視法源三三八條款。
