聽新聞
0:00 / 0:00

「格陵蘭關稅」 川普：100％執行到底

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

路透報導，美國總統川普十九日對ＮＢＣ表示，針對歐洲八國的「格陵蘭關稅」百分之百執行到底，被問及是否動武占領格陵蘭則回應「無可奉告」。

在ＮＢＣ的訪談中，川普把矛頭指向反對美國取得格陵蘭的歐洲領袖。他說，格陵蘭攸關美國國安，用以防範外部威脅；歐洲則「應該把焦點放在俄羅斯與烏克蘭的戰爭，不是格陵蘭」。

針對外界提到他推動收購格陵蘭的動機可能與沒拿到諾貝爾和平獎有關，川普在受訪時回應：「我不在乎諾貝爾獎。」不過，他也在同一段訪談中駁斥挪威對諾獎評選毫無影響力說法，宣稱「挪威完全掌控這件事，他們喜歡說自己跟這件事毫無關係，但其實他們什麼都插手」。

歐盟廿二日將在布魯塞爾召開緊急峰會商議因應；歐盟外交政策負責人卡拉斯表示，歐盟「無意挑起衝突，但會堅守立場」，並強調「貿易威脅不是處理方式，主權不能用來交易」。

關稅 川普

延伸閱讀

美最高法院 20日未宣判川普關稅案

關稅、格陵蘭與安全疑慮…川普上任一年 德美關係「滿是傷痕」

深陷川普泥潭？美股電子盤跌勢擴大、台指期夜盤興嘆

川普回任總統1年 大陸外交部：中美關係起伏波折總體穩定

相關新聞

美最高法院 20日未宣判川普關稅案

美國聯邦最高法院20日10時（台灣時間20日晚間11時）公布三項已完成口頭辯論的判決案件，但並未就美國總統川普援引「國際...

年會期間 貝森特將會何立峰

瑞士達沃斯世界經濟論壇登場，港媒報導，美國財長貝森特將在達沃斯出席世界經濟論壇年會期間，與負責中美貿易談判的大陸國務院副...

歐洲國安群組 摸索後美時代

美國總統川普為拿下格陵蘭對歐洲盟國祭出關稅，恐成壓垮北約組織的最後一根稻草，也加速美歐分道揚鑣。新聞網站POLITICO...

法院判決若不利 關稅法源白宮有備案

美國貿易代表葛里爾日前受訪表示，若美國最高法院就對等關稅案判決結果對川普政府不利，白宮「隔天」將迅速以其他法源重啟關稅措...

「格陵蘭關稅」 川普：100％執行到底

路透報導，美國總統川普十九日對ＮＢＣ表示，針對歐洲八國的「格陵蘭關稅」百分之百執行到底，被問及是否動武占領格陵蘭則回應「...

WEF為川普鋪好紅毯 論壇默認全球經濟價值觀已變

瑞士達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）十九日起舉行為期五天年會，由美國總統川普領銜的美國代表團是歷來最大規模。川普將於廿一日發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。