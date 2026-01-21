年會期間 貝森特將會何立峰

瑞士達沃斯世界經濟論壇登場，港媒報導，美國財長貝森特將在達沃斯出席世界經濟論壇年會期間，與負責中美貿易談判的大陸國務院副總理何立峰會面。另據彭博社報導，大陸在過去三個月內已累計購入約一千兩百萬噸美國黃豆，履行川普政府於去年提出的採購指標。

大陸外交部宣布，何立峰於十九日至廿二日赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇年會，並訪問瑞士。

中國國務副總理何立峰（左）廿日在瑞士達沃斯會晤瑞士總統帕姆蘭（右）。（法新社）

香港經濟日報指出，貝森特將在出席世界經濟論壇年會期間與何立峰會面；何立峰並將於論壇年會期間與一批全球企業高層會面。報導稱，川普與北京達成貿易休戰，以及他在四月訪問北京的可能性，為各國領袖和企業高層加強與中方的聯繫創造了空間。近期一批美國企業高層陸續赴陸與高層官員會面，重申對中國市場的承諾，其中包括蘋果的庫克及輝達的黃仁勳。