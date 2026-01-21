德智庫：川普關稅成本 美民眾埋單

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合報導
德國智庫研究發現，美國關稅成本幾乎全由美國買方承擔，最終轉嫁給消費者。（路透）
德國智庫研究發現，美國關稅成本幾乎全由美國買方承擔，最終轉嫁給消費者。（路透）

最新研究顯示，美國總統川普任內實施的關稅政策，其成本高達96%由美國進口商與消費者承擔，僅約4%由外國出口商支付。

德國智庫基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）這份19日發表的報告，分析2024年1月至2025年11月間、價值近4兆美元的逾2,500萬筆貨運紀錄，發現關稅幾乎完全轉嫁至美國國內價格。

研究指出，美國進口價格與關稅幾乎一比一上升，貿易量則隨之萎縮。美國政府2025年新增的2,000億美元關稅收入，實質上「幾乎全由美國人負擔」，而非川普所稱「由外國支付」。

這項結論與哈佛商學院、耶魯大學預算實驗室，以及德意志銀行、美國銀行等多家金融機構先前的研究結果一致。

研究進一步說明，關稅成本先衝擊進口商與批發商，再傳導至製造商與零售商，企業只得選擇吸收成本或轉嫁給消費者。最終，美國消費者面臨更高售價，連帶商品供應受限——無論是進口品，或是使用外國零組件的美國製品。

另外，美國貿易代表葛里爾日前接受紐時訪問時說，若出現任何不利川普關稅的判決，白宮將「隔天開始」立即重擬關稅措施。他強調，在實施關稅前，他與其他顧問已提供川普達成貿易目標的「不同選項」，暗示白宮仍有其他途徑課稅。葛里爾並稱，「現實是，川普總統未來的貿易政策中，關稅將會是其中一環」。

關稅 川普

