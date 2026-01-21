法國總統拒絕加入和平理事會 川普嗆：香檳課稅200%

川普近日加速推動成立「和平理事會」，據悉想在達沃斯世界經濟論壇（WEF）舉行期間簽署完整章程和職權範圍。不過，法國總統馬克宏拒絕加入，川普予以砲轟，怒嗆要對葡萄酒、香檳課徵200%的關稅，而且還在社群平台公開兩人私訊內容。

川普19日向記者表示，「嗯，沒有人想要他（意指馬克宏），因為他很快就要下台了。」

此前川普才剛被告知馬克宏將婉拒邀請。川普補充說：「我會對他的葡萄酒和香檳課徵200%的關稅，他就會加入了。」

法國是全球主要葡萄酒生產國之一，而美國是法國的最大出口市場，因此川普此舉確實可能嚴重影響法國生產商。2024年，法國向美國出口24億歐元的葡萄酒和15億歐元的烈酒，約占這項產業出口總額的25%。

目前川普已邀請多位世界領袖加入「加薩和平理事會」，其中包括阿根廷總統米雷伊與加拿大總理卡尼。川普也證實，俄羅斯總統普丁已受邀加入和平理事會，但未進一步說明細節。據知情人士透露，數個歐洲國家也收到加入該和平理事會的邀請。該理事會將隸屬於川普新設立、規模更大的和平理事會架構之下。

不過，川普規劃的和平理事會出師不利，非但受到歐洲質疑，也遭到以色列批評。這個和平理事會最初是去年提出的構思，由川普領導、負責監督戰後加薩重建的機構。

川普政府要求，希望在和平理事會取得永久席位的國家，至少須出資10億美元。

批評者擔心，川普正試圖建立一個替代性、甚至是與聯合國競爭的機構，而他長期以來一直批評聯合國。

