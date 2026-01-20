馬克宏稱不打算在達沃斯與川普對話 批美無止境關稅不可接受

法國總統馬克宏20日在瑞士達沃斯世界經濟論壇演說，表示法國和歐洲顯然堅守國家主權和獨立的原則，這不是「過時」的做法，而是不要將二戰的教訓拋諸腦後。馬克宏並對記者說，不打算在達沃斯論壇與美國總統川普對話。

英國廣播公司（BBC）等外媒報導，馬克宏說，正是基於上述原則，法國決定參加在格陵蘭的軍事演習，此舉不是要威脅任一方，而是為了支持歐洲盟友丹麥。

馬克宏也提到保護主義和關稅問題，表示美國就貿易協議與歐洲競爭，這些協議「損害我們的出口利益，要求最大限度的讓步，並公開意在削弱歐洲、使其屈服」，再加上美國「無止境新增關稅」，基本上不可接受，尤其是當這些關稅成為「對抗領土主權的籌碼」時。

馬克宏強調，歐盟不應屈服於強權為上的法則，也說歐盟不得不考慮對美國動用「反脅迫工具」一事，令人瞠目結舌，「我們確實相信我們需要更多成長，需要這個世界更穩定，但我們偏好尊重勝於霸凌，偏好科學勝於陰謀論，也偏好法治勝於暴行」。