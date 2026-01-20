邀馬克宏遭拒…川普揚言對葡萄酒徵200%關稅 法國政商反對脅迫

美國總統川普邀請法國總統馬克宏加入他的「和平理事會」遭拒，揚言對法國葡萄酒和香檳課徵200%的關稅，法國政界和產業界隨即齊聲反對脅迫，呼籲抵抗。

川普（Donald Trump）邀請馬克宏（EmmanuelMacron）參加他倡議的「和平理事會」（Board ofPeace），但法國未給予令他滿意的答覆，川普昨晚威脅要對法國葡萄酒和香檳課徵200%的關稅。

法國是全球主要葡萄酒生產國之一，而美國是法國的最大出口市場，因此川普此舉確實可能嚴重影響法國生產商。2024年，法國向美國出口24億歐元的葡萄酒和15億歐元的烈酒，約占這項產業出口總額的25%。

法國農業部長杰內瓦（Annie Genevard）今天接受TF1電視台訪問時說，葡萄栽種是法國極為重視的產業，川普出言威脅，法方無法接受，也不會置之不理，「利用經濟武器達到政治目的…明顯是脅迫」。

費加洛報（Le Figaro）報導，馬克宏的幕僚今天回應，以關稅威脅來影響法國外交政策，令人無法接受。

工業事務主管官員馬旦（Sébastien Martin）在法國參議院頻道（Public Sénat）節目中說，這種威脅並非外交策略，他質疑美國真正立場為何。

面對美國威脅，反對派也砲火朝外，極左翼「不屈法國」（LFI）國民議會黨團主席帕諾（MathildePanot）說，馬克宏拒絕加入川普的和平理事會「完全正確」，川普只是想削弱聯合國的可信度。

歐洲議會社會民主黨團（S&D）法籍議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）也在社群平台X發文呼籲「抵抗」，「任何人都不能這樣對待我國…法國不能屈服於任何勒索」。

法國葡萄酒和烈酒出口商協會（FEVS）在聲明中表示，川普近期關於和平理事會及格陵蘭島的關稅言論「不是好消息」，貿易事務屬歐盟管轄，此事應在歐盟層級以協調一致的方式來處理。

業內人士說，這些威脅「使美國、歐盟和法國之間的危機惡化」，這是「超越葡萄酒和烈酒產業範圍的地緣政治問題」。

法國最大農民工會「全國農人工會聯盟」（FNSEA）秘書長拉皮（Hervé Lapie）也透過歐洲第一電台（Europe 1）回應，歐洲必須「停止忍受威嚇手段」，川普為了權力，「正摧毀全球經濟的一部分」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康