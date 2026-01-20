聽新聞
川普公開馬克宏私訊！狠酸「他快下台了」威脅對法國酒課200%關稅
美國總統川普19日威脅將對法國酒類課徵200%關稅，主因是不滿法國總統馬克宏拒絕加入其提議的「和平理事會」。川普更火力全開砲轟馬克宏，稱「反正沒人要他、他快卸任」，隨後更在真實社群公開兩人的私密簡訊內容。
川普準備登機空軍一號前，證實已邀請俄羅斯總統普亭加入「和平理事會」（Board of Peace）。當現場媒體問及馬克宏拒絕加入該理事會時，川普先是表示不知情，隨後回應：「馬克宏真的這麼說嗎？反正也沒人想要他參加，何況他都快卸任了。」
他除了抨擊馬克宏拒絕邀請的態度，更暗示將對法國香檳與葡萄酒加徵高達200%重稅。
隨後，川普在社群公開馬克宏傳給他的私訊內容。簡訊中，馬克宏以「我的朋友」親暱稱呼川普，並提到法美兩國在敘利亞議題上立場完全一致，且在伊朗問題上有合作空間；然而，馬克宏在簡訊中直言：「我不理解你在格陵蘭問題上正在做什麼」。我不理解你在格陵蘭問題上的作為。
馬克宏也在訊息中提議，在達沃斯論壇結束後的22日下午，於巴黎安排一場G7會議，並計畫在會議期間邀請烏克蘭、丹麥、敘利亞及俄羅斯代表出席。馬克宏最後也向川普發出邀請，希望在川普返回美國前，能於當晚留在巴黎共進晚餐。
另一方面，川普20日凌晨發文證實，已與北約秘書長呂特針對格陵蘭議題通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇進行多方磋商。緊接著，川普上傳一張疑似AI生成的照片，畫面中他帶領副總統范斯與國務卿魯比歐，在格陵蘭領土上插下美國國旗，一旁的告示牌更標註著「格陵蘭自2026年起隸屬美國」。
