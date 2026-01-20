快訊

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

經典賽／台日戰門票黃牛價「翻30倍」 球迷嘆能飛洛杉磯看3場道奇

川普氣炸！遭馬克宏拒絕入會 怒嗆：對香檳課徵200%關稅 讓他乖乖加入

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普（左）19日在佛羅里達州棕櫚灘國際機場登機前受訪。路透
美國總統川普（左）19日在佛羅里達州棕櫚灘國際機場登機前受訪。路透

美國總統川普開口砲轟法國總統馬克宏，理由是馬克宏拒絕他加入擬議中的「和平理事會」（Board of Peace）的邀請。川普還怒嗆，他可能對香檳課徵200%的關稅

川普在當地時間周一（19日）向記者表示，「嗯，沒有人想要他（意指馬克宏），因為他很快就要下台了。」此前川普才剛被告知馬克宏將婉拒邀請。川普補充說：「我會對他的葡萄酒和香檳課徵200%的關稅，他就會加入了。」

馬克宏的第二任期預定明年結束，他也多次表態不會提前下台。

川普提議的和平理事會開局不利，不但受到歐洲質疑，也遭到以色列批評。這個和平理事會最初是去年提出的構思，由川普領導、負責監督戰後加薩重建的機構。

據知情人士說法，川普希望周四在達沃斯世界經濟論壇舉行期間，簽署和平理事會的完整章程和職權範圍。不過，其中一些細節令受邀者猶豫是否接受邀請。

川普政府要求，希望在和平理事會取得永久席位的國家，至少須出資10億美元。根據彭博看到的一份該擬議組織的章程草案，川普將出任首任主席，並擁有對成員資格的決定權。知情人士表示，這引發了諸多疑問，尤其是長期會員的繳費去向。

批評者擔心，川普正試圖建立一個替代性、甚至是與聯合國競爭的機構，而他長期以來一直批評聯合國。

一名接近法國總統的人士稍早表示，馬克宏並不打算接受邀請。這位人士指出，馬克宏認為該章程的範圍超出加薩議題，並引發重大疑慮，尤其是在是否尊重聯合國的原則與制度架構方面，而這些對法國而言是不可妥協的。

川普也證實，俄羅斯總統普丁已受邀加入和平理事會，但未進一步說明細節。

另外，川普已邀請多位世界領袖加入「加薩和平理事會」，其中包括阿根廷總統米雷伊與加拿大總理卡尼。據知情人士透露，數個歐洲國家也收到加入該和平理事會的邀請。該理事會將隸屬於川普新設立、規模更大的「和平理事會」架構之下。

卡尼表示，雖然他「原則上」願意加入理事會，但具體條款還需要討論。一位知情人士明確表示，加拿大不會支付費用。英國首相施凱爾拒絕支持該理事會，只表示會與盟友商討因應之策。米雷伊已確認將成為創始成員，義大利總理梅洛尼把自己定位為調解者，表示「願意儘我們的一份力」。

關稅 川普

延伸閱讀

美國歐洲明日磋商！川普：與北約秘書長通話 對格陵蘭「沒回頭路」

馬斯克擲3.1億 助親川普企業家角逐聯邦參議員

川普關稅誰買單？德智庫：美國人吞下96%成本 外國僅付4%

卓榮泰：川普關稅案裁決衝擊多少都有 待確定後因應

相關新聞

川普公開馬克宏私訊！狠酸「他快下台了」威脅對法國酒課200%關稅

美國總統川普19日威脅將對法國酒類課徵200%關稅，主因是不滿法國總統馬克宏拒絕加入其提議的「和平理事會」。川普更火力全...

德智庫報告：川普關稅影響會慢慢浮現 最終由美國人民承擔

川普總統一再吹噓他歷史性的關稅政策不僅能增加財政收入，也是外交政策的手段，增強談判籌碼、讓外國政府與美國達成協議，並稱商...

川普氣炸！遭馬克宏拒絕入會 怒嗆：對香檳課徵200%關稅 讓他乖乖加入

美國總統川普開口砲轟法國總統馬克宏，理由是馬克洪拒絕他加入擬議中的「和平理事會」（Board of Peace）的邀請。...

川普關稅誰買單？德智庫：美國人吞下96%成本 外國僅付4%

德國智庫基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）的最新研究顯示，美...

一文看懂「反脅迫工具」：歐盟反擊川普關稅的終極武器

不到一年內，歐盟第三次考慮是否動用其最強經濟武器「反脅迫工具」（ACI），以應對與主要貿易夥伴美國的爭端。

美最高法院今晚可能宣判對等關稅！美貿易代表自爆「敗訴後備案」

紐約時報19日報導，美國最高法院已排定美東時間20日上午宣讀已審結案件，可能宣判對等關稅法源爭議案。美國貿易代表葛里爾日...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。