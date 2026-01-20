川普氣炸！遭馬克宏拒絕入會 怒嗆：對香檳課徵200%關稅 讓他乖乖加入

美國總統川普開口砲轟法國總統馬克宏，理由是馬克宏拒絕他加入擬議中的「和平理事會」（Board of Peace）的邀請。川普還怒嗆，他可能對香檳課徵200%的關稅。

川普在當地時間周一（19日）向記者表示，「嗯，沒有人想要他（意指馬克宏），因為他很快就要下台了。」此前川普才剛被告知馬克宏將婉拒邀請。川普補充說：「我會對他的葡萄酒和香檳課徵200%的關稅，他就會加入了。」

馬克宏的第二任期預定明年結束，他也多次表態不會提前下台。

川普提議的和平理事會開局不利，不但受到歐洲質疑，也遭到以色列批評。這個和平理事會最初是去年提出的構思，由川普領導、負責監督戰後加薩重建的機構。

據知情人士說法，川普希望周四在達沃斯世界經濟論壇舉行期間，簽署和平理事會的完整章程和職權範圍。不過，其中一些細節令受邀者猶豫是否接受邀請。

川普政府要求，希望在和平理事會取得永久席位的國家，至少須出資10億美元。根據彭博看到的一份該擬議組織的章程草案，川普將出任首任主席，並擁有對成員資格的決定權。知情人士表示，這引發了諸多疑問，尤其是長期會員的繳費去向。

批評者擔心，川普正試圖建立一個替代性、甚至是與聯合國競爭的機構，而他長期以來一直批評聯合國。

一名接近法國總統的人士稍早表示，馬克宏並不打算接受邀請。這位人士指出，馬克宏認為該章程的範圍超出加薩議題，並引發重大疑慮，尤其是在是否尊重聯合國的原則與制度架構方面，而這些對法國而言是不可妥協的。

川普也證實，俄羅斯總統普丁已受邀加入和平理事會，但未進一步說明細節。

另外，川普已邀請多位世界領袖加入「加薩和平理事會」，其中包括阿根廷總統米雷伊與加拿大總理卡尼。據知情人士透露，數個歐洲國家也收到加入該和平理事會的邀請。該理事會將隸屬於川普新設立、規模更大的「和平理事會」架構之下。

卡尼表示，雖然他「原則上」願意加入理事會，但具體條款還需要討論。一位知情人士明確表示，加拿大不會支付費用。英國首相施凱爾拒絕支持該理事會，只表示會與盟友商討因應之策。米雷伊已確認將成為創始成員，義大利總理梅洛尼把自己定位為調解者，表示「願意儘我們的一份力」。