美最高法院今晚可能宣判對等關稅！美貿易代表自爆「敗訴後備案」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國貿易代表葛里爾14日於白宮出席一項簽署儀式。歐新社

紐約時報19日報導，美國最高法院已排定美東時間20日上午宣讀已審結案件，可能宣判對等關稅法源爭議案。美國貿易代表葛里爾日前受訪表示，若判決結果不利，白宮「隔天開始」將迅速以其他法源重啟關稅措施，他並透露至少還有4種法源途徑。

葛里爾15日受訪紐時對判決結果將有利白宮表達樂觀，並稱若出現任何不利裁決，白宮將「隔天開始」立即重擬關稅措施。他強調，在實施關稅前，他與其他顧問已提供川普達成貿易目標的「不同選項」，暗示白宮仍有其他途徑課稅。葛里爾並稱，「現實是，川普總統未來的貿易政策中，關稅將會是其中一環」。

川普近日以抵制美國收購格陵蘭為由，宣布2月1日起將對歐洲8國加徵10%關稅。美國盛德律師事務所墨菲分析，川普很可能依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課稅。IEEPA是最高法院審理對等關稅的爭議焦點。

美國財長貝森特18日受訪NBC節目「會晤新聞界」表示，相較於因格陵蘭引發某種武裝衝突，關稅更可取，並稱總統正動用美國的經濟力量「來避免熱戰」，強調宣布緊急狀態課稅「是在避免另一種緊急狀態」。

即使最終判決不利川普，川普課徵關稅的能力會受多大影響仍有待觀察。康乃爾大學經濟學教授普拉薩德（Eswar Prasad）指出，川普可能被迫調整戰術或改用其他關稅法源，「照目前趨勢，即便最高法院裁定不利，也未必能阻止川普以關稅施壓他國」。

葛里爾受訪紐時表明，川普還有替代途徑，包括第一任期對中國大陸課關稅、且挺過多次法律挑戰的301條款，以及國家安全法源232條款、國際收支法源122條款、反制他國對美特殊歧視法源338條款。

格里爾並強調：「國會已妥當地把相當多關稅權限授權給美國總統。」

