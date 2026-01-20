快訊

歐洲準備報復也不撤！川普嗆100%課「格陵蘭關稅」回應抱怨未獲諾獎

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普16日準備乘空軍一號前往佛州。路透
美國總統川普16日準備乘空軍一號前往佛州。路透

路透報導，美國總統川普19日受訪NBC表示，針對歐洲8國的「格陵蘭關稅」將100%執行到底，被問及是否動武占領格陵蘭則回應「無可奉告」。

川普日前宣布對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭輸美商品加徵10%關稅，引發歐洲領袖反彈，跨大西洋關係惡化，歐洲準備反擊，不排除啟動反脅迫工具，或對總額約930億美元的美國輸歐商品加徵關稅。

在NBC的簡短訪談中，川普把矛頭指向反對美國取得格陵蘭的歐洲領袖。他說，格陵蘭攸關美國國安，用以防範外部威脅；歐洲則「應該把焦點放在俄羅斯與烏克蘭的戰爭上」，並補上一句：「坦白說，你也看得出來，那讓他們落得什麼下場。」川普接著強調，「歐洲該專注的是俄烏，不是格陵蘭。」

針對外界提到他推動收購格陵蘭的動機可能與諾貝爾和平獎有關，川普在受訪時回應：「我不在乎諾貝爾獎。」不過，他也在同一段訪談中駁斥挪威對諾獎評選毫無影響力說法，宣稱「挪威完全掌控這件事，儘管他們嘴上不是這麼說」，並補充稱，「他們喜歡說自己跟這件事毫無關係，但其實他們什麼都插手」。

BBC報導，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）表示，歐洲必須讓川普明白，關稅威脅「不是前進的路」，歐洲也有「不能被跨越的紅線」；他強調，「你不能用威脅的方式取得格陵蘭的所有權」，丹麥無意升高情勢。

北約秘書長呂特則說，北約將持續與丹麥及格陵蘭合作，確保北極安全。

歐盟22日將在布魯塞爾召開緊急峰會商議因應；歐盟外交政策負責人卡拉斯（Kaja Kallas）表示，歐盟「無意挑起衝突，但會堅守立場」，並強調「貿易威脅不是處理方式，主權不是用來交易的」。

關稅 川普

