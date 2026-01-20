白銀又創新高 黃金快突破4,700美元 歐美關稅威脅促使市場避險

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
市場擔憂美國與歐洲爆發衝擊力強大的貿易戰，資金湧向貴金屬避險。路透
隨著美國總統川普推動奪取格陵蘭，引發市場擔憂美國與歐洲爆發衝擊力強大的貿易戰，資金湧向貴金屬避險，銀價今天（20日）盤初又創新高，而金價則在昨天創新高後，維持在高檔附近。

現貨銀價今天盤中上漲0.36%，報每英兩94.7295美元，創下新高，周一收盤已大漲4.7%。

現貨金價周一收盤勁揚1.6%，盤中創下每英兩4,690.59美元新高紀錄，今天盤中報4,675.97美元。

美國已威脅對包括法國、德國和英國在內歐洲八個國家加徵10%關稅，這些國家反對美國收購格陵蘭的計畫。

