川普圍繞格陵蘭島問題祭出新關稅措施 歐洲人該怎麼辦？

（德國之聲中文網）美國總統川普似乎越來越堅定地要吞並格陵蘭島。正如這位美國總統在其社交媒體平台“真相社交”（Truth Social）上發帖所說，吞並格陵蘭島既可以“輕松”地進行，即由丹麥為其領土定價；也可以“艱難”地進行，而他所謂的“艱難”則被認為是采取對抗策略。

由於格陵蘭島人民和政界人士拒絕接受“輕松”的方式，川普現在將注意力轉向了8個已向格陵蘭島派遣軍隊或代表的歐洲國家。

川普上周六（1月17日）在“真相社交”上寫道，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭的商品加征10%的進口關稅，直至“就格陵蘭島的全面收購達成協議”。

他還補充道，如果此事在6月1日前仍未解決，受影響國家的關稅將提高到25%。這其中有6個國家是歐盟成員國，所有國家都是北約成員國。

美國與這8個國家之間存在哪些關稅和貿易協定？

川普第二任期執政第一年最顯著的特點之一，就是熱衷於將貿易協定和關稅作為談判工具。

去年3月，川普對歐盟的鋼鐵、鋁制品以及後來的汽車加征了25%的關稅，歐盟隨即采取了反制措施。一個月後，川普提議對歐盟產品征收20%的全面關稅，但隨後又多次改變主意並拖延談判。7月，雙方達成協議，對歐盟輸美的大部分商品征收15%的關稅，但貿易談判仍在進行中。

作為該協議一部分，即承諾給予美國的零關稅，仍未在歐盟內部正式批准，這一點可能在當前的討論中起到關鍵作用。

此外，作為歐盟成員國，丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭和芬蘭無權單獨達成貿易協議，也不受單獨貿易制裁的影響。這意味著對這些國家單獨征收關稅的具體操作完全不清楚，同時也不清楚這些關稅是否會在現有關稅基礎上疊加征收。

英國已不再是歐盟成員國，因此它與美國單獨談判達成了貿易協議。去年5月該協議簽署時，英國首相斯塔默稱之為“意義非凡、具有歷史意義的一天”。英國鋼鐵和鋁的出口關稅降至零，汽車出口和其他一些經濟重要性較低的行業的關稅則設定為10%，這比世界上大多數國家都更為有利。

挪威是歐洲自由貿易聯盟（EFTA）和歐洲經濟區（EEA）的成員國，這意味著它遵守歐盟內部市場商品交易規則，但身處歐盟關稅同盟之外。因此，挪威的貿易協定是通過歐洲自由貿易聯盟進行談判的，但並非完全與歐盟的協定掛鉤。在川普發布最新聲明之前，挪威出口到美國的大部分商品的關稅為15%。

美國國內如何反應？

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表示，民主黨將努力阻止最新關稅的實施。舒默在一份聲明中說：“川普魯莽的關稅政策已經推高了物價，損害了我們的經濟，而現在他只會讓情況變得更糟。令人難以置信的是，他竟然還想變本加厲，為了他那不切實際的吞並格陵蘭島的野心，對我們最親密的盟友加征關稅。”

川普聲稱“世界和平岌岌可危”，並威脅說如果美國不采取行動，俄羅斯和中國就會佔領格陵蘭島，但即使是共和黨內部似乎也對他與歐洲國家對抗的做法感到不安。

“我們的北約盟友被迫將注意力和資源轉移到格陵蘭島，這種動態正中普京（俄羅斯總統普京）的下懷，且威脅著世界上有史以來最強大的民主聯盟的穩定。”阿拉斯加州共和黨參議員麗莎·穆爾科斯基（Lisa Murkowski）在X網站上寫道。她還寫道，向格陵蘭島派遣代表團的歐洲國家“對任何人都不構成威脅”。

歐洲各國做何反應？

幾乎歐洲所有領導人都譴責了美國的威脅。瑞典首相克裡斯特松（Ulf Kristersson）和荷蘭外交大臣範韋爾（David van Weel）都將川普的計劃稱為“敲詐勒索”，而西班牙首相桑切斯則表示，美國入侵格陵蘭島“會讓普京成為世界上最幸福的人”。

芬蘭首相奧爾波表示，關稅將“損害歐洲和美國”。挪威首相範韋爾在X網站上撰文稱，“盟友之間不應存在威脅”。

德國政府迄今為止的反應較為謹慎。總理梅爾茨通過發言人表示，德國政府“已注意到”川普的言論，並將與盟友合作，“在適當的時候決定采取適當的應對措施”。德國已於周日按原計劃從格陵蘭島撤回了一支由15人組成的軍事偵察隊。

德國工業界也對此感到擔憂。經濟學家卡斯滕·布熱斯基（Carsten Brzeski）告訴路透社：“如果我們假設這些關稅將疊加在現有關稅之上，這將對德國經濟造成不利影響。額外增加25%的關稅將使經濟增長率下降約0.2個百分點。”

接下來會發生什麼？

幾乎不可能做出任何確切的預測。川普此前宣布的關稅政策曾被暫停、取消、提高或最終被遺忘。預計川普將於本周晚些時候出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，法國、德國、荷蘭、芬蘭以及其他北約成員國的領導人也將出席。在格陵蘭島，上周末，川普宣布最新關稅政策前，格陵蘭島舉行激烈的抗議活動。抗議活動和當地民眾高漲的情緒可能都會持續下去。

