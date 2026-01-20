日對美5500億美元投資 傳已列首批計畫

路透引述知情人士報導，有關日本為讓美國川普政府調降關稅而與華府達成的協議中包含的五千五百億美元投資，雙方已將若干計畫列入首批候選名單，包括日商軟銀集團建造資料中心。

二名消息人士十九日表示，日美兩國政府為了選出這個投資承諾下的首批計畫，已加緊進行討論，目標在日本首相高市早苗預定今年春季訪問美國之前正式確定首件投資案。

消息人士透露，候選名單中有一項大規模基礎建設計畫，其中包含軟銀集團建造資料中心。

報導指出，日本的投資方案將包括二個國有機關日本國際協力銀行和日本貿易保險公司提供股權、貸款和貸款擔保。

兩國自去年十二月以來已舉行過四次諮詢委員會會議討論可能的投資案，與會方包括美國的商務部和能源部，以及日本的外務省、財務省、經濟產業省和上述兩個日本機關。

消息人士說，相關單位已與幾家日本大型銀行展開洽談，這些銀行可能加入日本國際協力銀行為投資案提供融資。

報導表示，由美國商務部長盧特尼克帶領的投資委員會，將根據諮詢委員會提供的意見向美國總統川普做出建議，再由川普來做最後選定。