快訊

曾演出「穿著Prada的惡魔」！時尚教父Valentino辭世　享壽93歲

聽新聞
0:00 / 0:00

格陵蘭爭議 歐美強碰 歐盟擬祭報復性關稅

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普為了格陵蘭問題，對歐洲八國發動最新關稅威脅，歐盟領袖預定22日召開緊急會議，商討反制措施，包括重新檢視規模930億歐元的美國商品報復性關稅清單。 路透
美國總統川普為了格陵蘭問題，對歐洲八國發動最新關稅威脅，歐盟領袖預定22日召開緊急會議，商討反制措施，包括重新檢視規模930億歐元的美國商品報復性關稅清單。 路透

美國總統川普為了格陵蘭問題，對歐洲八國發動最新關稅威脅，歐盟領袖預定22日召開緊急會議，商討反制措施，包括重新檢視規模930億歐元的美國商品報復性關稅清單。

消息在金融市場掀起波瀾，歐股走跌，日圓與瑞郎走升，美元則承壓。

歐盟27國駐布魯塞爾大使在18日晚間已先行會商，多名知情人士透露，歐盟正重新檢視一份規模達930億歐元的美國商品報復性關稅清單。該清單去年已獲批准，但在歐盟與美國達成貿易協議後暫緩執行，如今是否重啟，再度成為討論焦點。

川普先前揚言，2月1日起將對八個歐洲國家加徵10%關稅，理由是這些國家近期在格陵蘭相關行動中，與美國立場出現衝突。

除了關稅選項，歐盟也在評估動用「反脅迫工具」（ACI）。該機制於2023年通過，可限制外國企業進入歐盟市場，並涵蓋投資與服務領域。法國總統馬克宏18日已公開呼籲，歐盟應認真考慮啟用這項工具。

不過，多數成員國仍主張審慎行事。一名歐盟外交官形容，目前對外訊息是「胡蘿蔔與棍棒並行」，一方面保留反制手段，另一方面希望先與川普對話，為降溫創造空間。

本周在達沃斯舉行的世界經濟論壇，將成關鍵外交舞台。川普預計與多位歐洲領導人會晤，包括歐盟執委會主席范德賴恩。

丹麥首相弗雷澤里克森表示：「我們希望合作，挑起衝突的不是我們。」范德賴恩周日重申，歐盟將堅定捍衛格陵蘭與丹麥王國的主權，並保護自身的戰略經濟與安全利益。歐盟官員坦言，當前策略是在展現團結與反制能力的同時，爭取時間觀察美方是否釋出轉圜空間。

延伸閱讀

歐盟 美國 關稅

延伸閱讀

漁翁得利！川普與歐洲鬧翻 有助於中國大陸提振出口

可能採99年租約或波多黎各模式 川普「格陵蘭方案」本周達沃斯見真章

川普組加薩和平理事會 克里姆林宮：普亭獲邀加入

川普嘲笑格陵蘭雪橇犬巡防 丹麥特種兵怒揭「硬核訓練」媲美海豹部隊

相關新聞

歐洲揚言關稅報復 川普不退讓：一定拿下格陵蘭

美國總統川普對八個歐洲國家加徵關稅，意圖藉此施壓取得格陵蘭，歐盟各國紛紛撻伐，但初步決定與美國談判，且不排除實施報復性關...

關稅大棒子…朝貢投資 埋下各國對美的怨恨

美國總統川普回任第一年，有效關稅稅率創下一九三五年以來新高。美媒時代雜誌刊文說，全球經濟未崩盤，不代表川普關稅無害；各國...

川普圍繞格陵蘭島問題祭出新關稅措施 歐洲人該怎麼辦？

（德國之聲中文網）美國總統川普似乎越來越堅定地要吞並格陵蘭島。正如這位美國總統在其社交媒體平台“真相社交”（Truth Social）上發帖所說，吞並格陵蘭島既可以“輕松”地進行，即由丹麥為其領土定價

格陵蘭爭議 歐美強碰 歐盟擬祭報復性關稅

美國總統川普為了格陵蘭問題，對歐洲八國發動最新關稅威脅，歐盟領袖預定22日召開緊急會議，商討反制措施，包括重新檢視規模9...

歐盟反脅迫 美元資產武器化 專家：對市場極具破壞性

歐盟面對美國總統川普欲奪取格陵蘭而發動關稅威脅，已考慮動用「反脅迫工具」（ACI），分析師則指出，歐盟甚至可以把手上合計...

日對美5500億美元投資 傳已列首批計畫

路透引述知情人士報導，有關日本為讓美國川普政府調降關稅而與華府達成的協議中包含的五千五百億美元投資，雙方已將若干計畫列入...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。